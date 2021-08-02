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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Витебск - Торпедо-БелАЗ
Витебск - Торпедо-БелАЗ: обзор матча 02 августа 2021
Витебск
02.08.2021, понедельник, 20:50
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Торпедо-БелАЗ
68'
Y. Gabovda
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витебск - Торпедо-БелАЗ
Замена
A. Yanushkevich
️️️️
Ж. Сезар
84'
Замена
Y. Muzychenko
️️️️
А. Шемрук
80'
Замена
В. Глинский
️️️️
Г. Рассадкин
80'
77'
Замена
П. Кленье
️️️️
Н. Николаевич
Замена
К. Ермакович
️️️️
А. Ксенофонтов
75'
Замена
М. Дробыш
️️️️
Е. Краснов
75'
70'
Замена
А. Носко
️️️️
Ю. Павлюковец
68'
ГОЛ! 0:1!
Y. Gabovda
Пас отдал
Д. Антилевский
Желтая карточка
Е. Краснов
62'
51'
Желтая карточка
Н. Николаевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витебск
29
Вандерсон
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
20
Евгений Краснов
ЦП
7
Роман Лисовский
ЦП
80
Александр Ксенофонтов
ЦП
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
77
Дмитрий Гущенко
ЦФ
5
Андрей Лебедев
ЦФ
2
Андрей Шемрук
ЦФ
11
Антон Матвеенко
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Торпедо-БелАЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
6
Кирилл Премудров
ЦП
13
Никита Николаевич
ЦП
7
Yuri Gabovda
ЦФ
1
Владимир Бушма
ЦФ
44
Алан Аусси
ЦФ
12
Денис Гружевский
ЦФ
27
Ernest Astakhov
ЦФ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Витебск
4
Aleksei Yanushkevich
ЦЗ
13
Максим Дробыш
ЦП
97
Yuri Muzychenko
ЦФ
30
Артем Сороко
ЦФ
6
Владислав Глинский
ЦФ
22
Ян Скибский
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
2
Алексей Носко
ОП
11
Алексей Антилевский
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
99
Шахром Самиев
ЦФ
16
Евгений Абрамович
ЦФ
0
F. Oya
ЦФ
9
Павел Кленье
ЦФ
2-3-5
29
Вандерсон
6
Сезар
20
Краснов
7
Лисовский
80
Ксенофонтов
5
Лебедев
9
Теверов
11
Матвеенко
2
Шемрук
77
Гущенко
1-4-5
88
Яшин
32
Павлюковец
6
Премудров
13
Николаевич
19
Устинов
1
Бушма
90
Антилевский
27
12
Гружевский
44
Аусси
6
Сезар
4
4
6
Сезар
20
Краснов
13
Дробыш
13
Дробыш
20
Краснов
2
Шемрук
97
97
2
Шемрук
88
Рассадкин
6
Глинский
6
Глинский
88
Рассадкин
80
Ксенофонтов
8
Ермакович
8
Ермакович
80
Ксенофонтов
32
Павлюковец
2
Носко
2
Носко
32
Павлюковец
13
Николаевич
9
Кленье
9
Кленье
13
Николаевич
Остались в запасе
Витебск
Торпедо-БелАЗ
30
Артем Сороко
ЦФ
22
Ян Скибский
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
5
Игорь Бурко
ЦЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
11
Алексей Антилевский
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
99
Шахром Самиев
ЦФ
16
Евгений Абрамович
ЦФ
0
F. Oya
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Остались в запасе
30
Артем Сороко
ЦФ
22
Ян Скибский
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
Остались в запасе
5
Игорь Бурко
ЦЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
11
Алексей Антилевский
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
99
Шахром Самиев
ЦФ
16
Евгений Абрамович
ЦФ
0
F. Oya
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Главный тренер
Денис Каролик
Статистика матча Витебск - Торпедо-БелАЗ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
- : -
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Барановичи
0 : 1
17.10.2026
Витебск
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Информация о матче
Стадион:
Центральный спорткомплекс
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