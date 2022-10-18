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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Торпедо-БелАЗ - Витебск
Торпедо-БелАЗ - Витебск: обзор матча 18 октября 2022
Торпедо-БелАЗ
18.10.2022, вторник, 17:00
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Витебск
38'
В. Горбачик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо-БелАЗ - Витебск
Замена
А. Чиж
️️️️
В. Побудей
90'
+2
85'
Замена
В. Давыдов
️️️️
Я. Скибский
Замена
К. Премудров
️️️️
Е. Березкин
85'
Желтая карточка
М. Мякиш
81'
77'
Замена
А. Матвеенко
️️️️
A. Kocharyan
Замена
А. Антилевский
️️️️
Е. Шевченко
76'
66'
Замена
S. Ouedraogo
️️️️
Е. Краснов
Замена
А. Макаров
️️️️
В. Горбачик
61'
61'
Замена
З. Червяков
️️️️
М. Жумабеков
Замена
Н. Пацко
️️️️
А. Ковалев
46'
ГОЛ! 1:0!
В. Горбачик
Пас отдал
Е. Березкин
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
91
Дмитрий Дударь
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
6
Максим Мякиш
ОП
27
Евгений Березкин
ЦП
17
Антон Ковалев
ПВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Витебск
77
Дмитрий Гущенко
ВР
10
Максим Жумабеков
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
3
Никита Костомаров
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
4
Артем Скитов
ЦЗ
22
Ян Скибский
ЛП
88
Aram Kocharyan
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
20
Евгений Краснов
ЦП
9
Руслан Теверов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Торпедо-БелАЗ
24
Арсений Забродский
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
21
Анатолий Макаров
ЦП
33
Вадим Михейчик
ЦП
11
Егор Мычелкин
ЦП
35
Андрей Хачатурян
ЦП
6
Кирилл Премудров
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦФ
29
Никита Пацко
ЦФ
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
6
Александр Сакович
ЦЗ
14
Владислав Давыдов
ЦЗ
28
Shada Ouedraogo
ЦП
7
Роман Лисовский
ЦП
11
Антон Матвеенко
ЦП
14
Захар Червяков
ЦФ
4-1-1-2-2
91
Дударь
5
Бурко
88
Яшин
13
Залеский
19
Устинов
6
Мякиш
27
Березкин
30
Побудей
17
Ковалев
33
Горбачик
21
Шевченко
3-2-4-1
77
Гущенко
3
Костомаров
6
Сезар
4
Скитов
3
Баранок
10
Жумабеков
88
5
Волков
20
Краснов
22
Скибский
9
Теверов
21
Шевченко
11
Антилевский
11
Антилевский
21
Шевченко
30
Побудей
2
Чиж
2
Чиж
30
Побудей
33
Горбачик
21
Макаров
21
Макаров
33
Горбачик
27
Березкин
6
Премудров
6
Премудров
27
Березкин
17
Ковалев
29
Пацко
29
Пацко
17
Ковалев
22
Скибский
14
Давыдов
14
Давыдов
22
Скибский
20
Краснов
28
28
20
Краснов
88
11
Матвеенко
11
Матвеенко
88
10
Жумабеков
14
Червяков
14
Червяков
10
Жумабеков
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Витебск
24
Арсений Забродский
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
33
Вадим Михейчик
ЦП
11
Егор Мычелкин
ЦП
35
Андрей Хачатурян
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Молош
6
Александр Сакович
ЦЗ
12
Дмитрий Харитонов
ВР
7
Роман Лисовский
ЦП
Главный тренер
Сергей Ясинский
Остались в запасе
24
Арсений Забродский
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
33
Вадим Михейчик
ЦП
11
Егор Мычелкин
ЦП
35
Андрей Хачатурян
ЦП
Остались в запасе
6
Александр Сакович
ЦЗ
12
Дмитрий Харитонов
ВР
7
Роман Лисовский
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Сергей Ясинский
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Витебск
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
- : -
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Барановичи
0 : 1
17.10.2026
Витебск
Информация о матче
Стадион:
Торпедо
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