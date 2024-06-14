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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Витебск - Торпедо-БелАЗ
Витебск - Торпедо-БелАЗ: обзор матча 14 июня 2024
Витебск
14.06.2024, пятница, 19:45
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Торпедо-БелАЗ
47'
М. Скавыш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витебск - Торпедо-БелАЗ
90'
Желтая карточка
Е. Абрамович
Замена
В. Аникеев
️️️️
Р. Теверов
85'
79'
Желтая карточка
А. Кобет
75'
Замена
И. Бурко
️️️️
К. Премудров
Желтая карточка
З. Червяков
68'
67'
Замена
А. Кобет
️️️️
М. Скавыш
65'
Желтая карточка
А. Шукуров
60'
Замена
Н. Пацко
️️️️
И. Руцкий
60'
Замена
Т. Шарковский
️️️️
А. Ксенофонтов
Замена
З. Червяков
️️️️
Р. Лисовский
50'
47'
ГОЛ! 0:1!
М. Скавыш
Пас отдал
А. Ковалев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
4
Артем Скитов
ПЗ
30
Михаил Башилов
ОП
20
Евгений Краснов
ЦП
7
Роман Лисовский
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
9
Руслан Теверов
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
27
Данила Нечаев
ПЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
30
Вадим Побудей
ЛВ
6
Максим Мякиш
ОП
44
Алексей Бутаревич
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
17
Антон Ковалев
ПВ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Витебск
77
Дмитрий Гущенко
ВР
3
Вепа Жумаев
ПЗ
22
Ян Скибский
ЛП
26
Вадим Ткаченко
ОП
10
Карен Варданян
ЦФ
18
Владлен Аникеев
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
31
Павел Пришивалко
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
10
Тимофей Шарковский
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
29
Никита Пацко
ПВ
9
Андрей Кобет
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
3-3-2-1-1
12
Харитонов
8
Мосесов
23
Наумов
22
Егоров
2
Гулецкий
30
Башилов
4
Скитов
20
Краснов
7
Лисовский
55
Гирс
9
Теверов
2-2-2-3-1
16
Абрамович
19
Руцкий
27
Нечаев
6
Мякиш
44
Бутаревич
6
Премудров
11
Лисакович
17
Ковалев
80
Ксенофонтов
30
Побудей
15
Скавыш
9
Теверов
18
Аникеев
18
Аникеев
9
Теверов
7
Лисовский
14
Червяков
14
Червяков
7
Лисовский
6
Премудров
5
Бурко
5
Бурко
6
Премудров
80
Ксенофонтов
10
Шарковский
10
Шарковский
80
Ксенофонтов
Лисакович
10
Шукуров
10
Шукуров
Лисакович
19
Руцкий
29
Пацко
29
Пацко
19
Руцкий
15
Скавыш
9
Кобет
9
Кобет
15
Скавыш
Остались в запасе
Витебск
Торпедо-БелАЗ
77
Дмитрий Гущенко
ВР
3
Вепа Жумаев
ПЗ
22
Ян Скибский
ЛП
26
Вадим Ткаченко
ОП
10
Карен Варданян
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
31
Павел Пришивалко
ВР
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Остались в запасе
77
Дмитрий Гущенко
ВР
3
Вепа Жумаев
ПЗ
22
Ян Скибский
ЛП
26
Вадим Ткаченко
ОП
10
Карен Варданян
ЦФ
Остались в запасе
31
Павел Пришивалко
ВР
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча Витебск - Торпедо-БелАЗ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
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