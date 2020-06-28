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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Торпедо-БелАЗ - Витебск
Торпедо-БелАЗ - Витебск: обзор матча 28 июня 2020
Торпедо-БелАЗ
28.06.2020, воскресенье, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Витебск
69'
Г. Рамос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо-БелАЗ - Витебск
73'
Замена
️️️️
D. Carioca
ГОЛ! 1:0!
Г. Рамос
69'
Замена
M. Afanasjev
️️️️
V. Zhurnevich
67'
63'
Желтая карточка
Вандерсон
Замена
Н. Николаевич
️️️️
В. Горбачик
46'
Желтая карточка
Г. Рамос
35'
28'
Желтая карточка
С. Волков
10'
Замена
Ж. Сезар
️️️️
O. Karamushka
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
30
Родион Сямук
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ЦП
6
Кирилл Премудров
ЦП
35
Андрей Хачатурян
ЦП
20
Липе Велозо
ЦП
22
Габриэль Рамос
ЦП
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Витебск
91
Павел Назаренко
ЦЗ
0
D. Chalov
ЦЗ
25
Oleg Karamushka
ЦЗ
4
Артем Скитов
ЦЗ
5
Сергей Волков
ЦП
0
M. Kalenchuk
ЦП
80
Александр Ксенофонтов
ЦП
11
Артем Гуренко
ПВ
30
Артем Сороко
ЦФ
11
Антон Матвеенко
ЦФ
19
D. Carioca
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Торпедо-БелАЗ
16
Дмитрий Алисейко
ЦЗ
28
Дмитрий Юсов
ЦП
13
Никита Николаевич
ЦП
0
M. Afanasjev
ЦП
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
1
Алексей Козлов
ЦФ
Витебск
29
Вандерсон
ЦЗ
3
Никита Костомаров
ЦЗ
17
Артур Кац
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
99
Vladislav Fedosov
ЦФ
3-5-2
30
Сямук
26
Бордачев
88
Яшин
18
Щербо
6
Премудров
35
Хачатурян
20
Велозо
22
Рамос
19
Устинов
33
Горбачик
99
4-3-1-3
0
25
4
Скитов
91
Назаренко
5
Волков
0
80
Ксенофонтов
11
Гуренко
19
11
Матвеенко
30
Сороко
33
Горбачик
13
Николаевич
13
Николаевич
33
Горбачик
99
0
0
99
25
6
Сезар
6
Сезар
25
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Витебск
16
Дмитрий Алисейко
ЦЗ
28
Дмитрий Юсов
ЦП
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
1
Алексей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
29
Вандерсон
ЦЗ
3
Никита Костомаров
ЦЗ
17
Артур Кац
ЦЗ
99
Vladislav Fedosov
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Остались в запасе
16
Дмитрий Алисейко
ЦЗ
28
Дмитрий Юсов
ЦП
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
1
Алексей Козлов
ЦФ
Остались в запасе
29
Вандерсон
ЦЗ
3
Никита Костомаров
ЦЗ
17
Артур Кац
ЦЗ
99
Vladislav Fedosov
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Главный тренер
Сергей Ясинский
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Витебск
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
- : -
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Барановичи
0 : 1
17.10.2026
Витебск
Информация о матче
Стадион:
Торпедо
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