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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Витебск - Торпедо-БелАЗ
Витебск - Торпедо-БелАЗ: обзор матча 28 ноября 2020
Витебск
28.11.2020, суббота, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
2 : 3
Завершен
Торпедо-БелАЗ
14'
А. Матвеенко
8'
Д. Антилевский
51'
Г. Рамос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витебск - Торпедо-БелАЗ
Желтая карточка
А. Матвеенко
83'
77'
Замена
M. Afanasjev
️️️️
Д. Антилевский
Замена
И. Васильев
️️️️
А. Скитов
71'
55'
Замена
Ю. Павлюковец
️️️️
А. Аусси
51'
ГОЛ! 1:2!
Г. Рамос
Желтая карточка
С. Волков
48'
34'
Желтая карточка
Д. Яшин
ГОЛ! 1:1!
А. Матвеенко
14'
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Антилевский
Пас отдал
В. Устинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витебск
0
D. Chalov
ЦЗ
4
Артем Скитов
ЦЗ
0
E. Klopotskiy
ЦЗ
29
Вандерсон
ЦЗ
22
Ян Скибский
ЛП
5
Сергей Волков
ЦП
0
M. Kalenchuk
ЦП
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
30
Артем Сороко
ЦФ
11
Антон Матвеенко
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Торпедо-БелАЗ
26
Максим Бордачев
ЛЗ
44
Алан Аусси
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
8
Никита Капленко
ОП
35
Андрей Хачатурян
ЦП
19
Виталий Устинов
ЦП
20
Липе Велозо
ЦП
22
Габриэль Рамос
ЦП
7
Yuri Gabovda
ЦФ
1
Владимир Бушма
ЦФ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Витебск
8
Ян Мосесов
ЛЗ
91
Павел Назаренко
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
17
Артур Кац
ЦЗ
13
Максим Дробыш
ЦП
11
Илья Васильев
ЦП
14
Захар Червяков
ЦФ
77
Дмитрий Гущенко
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
16
Дмитрий Алисейко
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
0
M. Afanasjev
ЦП
13
Никита Николаевич
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
27
Ernest Astakhov
ЦФ
1
Алексей Козлов
ЦФ
4-3-4
0
0
29
Вандерсон
4
Скитов
22
Скибский
0
5
Волков
33
Вергейчик
9
Теверов
11
Матвеенко
30
Сороко
3-1-4-3
44
Аусси
88
Яшин
26
Бордачев
8
Капленко
19
Устинов
20
Велозо
22
Рамос
35
Хачатурян
90
Антилевский
1
Бушма
7
4
Скитов
11
Васильев
11
Васильев
4
Скитов
90
Антилевский
0
0
90
Антилевский
44
Аусси
32
Павлюковец
32
Павлюковец
44
Аусси
Остались в запасе
Витебск
Торпедо-БелАЗ
14
Захар Червяков
ЦФ
8
Ян Мосесов
ЛЗ
91
Павел Назаренко
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
17
Артур Кац
ЦЗ
13
Максим Дробыш
ЦП
77
Дмитрий Гущенко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
27
Ernest Astakhov
ЦФ
16
Дмитрий Алисейко
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
13
Никита Николаевич
ЦП
1
Алексей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Остались в запасе
14
Захар Червяков
ЦФ
8
Ян Мосесов
ЛЗ
91
Павел Назаренко
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
17
Артур Кац
ЦЗ
13
Максим Дробыш
ЦП
77
Дмитрий Гущенко
ЦФ
Остались в запасе
27
Ernest Astakhov
ЦФ
16
Дмитрий Алисейко
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
13
Никита Николаевич
ЦП
1
Алексей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Главный тренер
Денис Каролик
Статистика матча Витебск - Торпедо-БелАЗ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
- : -
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Барановичи
0 : 1
17.10.2026
Витебск
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Информация о матче
Стадион:
Центральный спорткомплекс
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