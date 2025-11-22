22.11.2025, суббота, 14:00
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Неман
Неман
2-2-3-2-1
1
Белов
20
Садовничий
19
Кучинский
6
Назаренко
47
Козлов
15
Евдокимов
32
Павлюковец
24
Якимов
7
Клочков
9
Пушняков
17
Зубович
4-1-3-1-1
77
Гущенко
24
Маглуар
23
Наумов
22
Егоров
15
30
Башилов
26
Тихоновский
20
Краснов
22
Скибский
80
Ксенофонтов
37
Радиковский
32
Павлюковец
28
Левченко
28
Левченко
32
Павлюковец
6
Назаренко
30
Ахмеди
30
Ахмеди
6
Назаренко
19
Кучинский
18
Кравцов
18
Кравцов
19
Кучинский
7
Клочков
59
59
7
Клочков
22
Скибский
17
Новых
17
Новых
22
Скибский
80
Ксенофонтов
7
Лисовский
7
Лисовский
80
Ксенофонтов
24
Маглуар
55
Гирс
55
Гирс
24
Маглуар
20
Краснов
9
Теверов
9
Теверов
20
Краснов
26
Тихоновский
14
Червяков
14
Червяков
26
Тихоновский
Остались в запасе
Неман
Витебск
22
Nikita Robak
ВР
1
Артур Малиевский
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
44
Ivan Kontsevoy
ЦП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
12
Дмитрий Харитонов
ВР
3
Вепа Жумаев
ПЗ
88
Даниил Песняк
ЦП
19
Никита Вехтев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гуренко
Остались в запасе
22
Nikita Robak
ВР
1
Артур Малиевский
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
44
Ivan Kontsevoy
ЦП
Остались в запасе
12
Дмитрий Харитонов
ВР
3
Вепа Жумаев
ПЗ
88
Даниил Песняк
ЦП
19
Никита Вехтев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Сергей Гуренко
Статистика матча Неман - Витебск
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Неман» против «Витебска», 29-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября в 14:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»