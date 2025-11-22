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  • «Неман» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

«Неман» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

22 ноября 2025, 12:50
Неман
22.11.2025, суббота, 14:00
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
3 : 1
Завершен
Витебск
61' С. Пушняков 64' Ю. Клочков 81' М. Кравцов
83' Р. Теверов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
1
Максим Белов
ВР
20
Иван Садовничий
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
6
Артур Назаренко
ОП
47
Михаил Козлов
ОП
15
Олег Евдокимов
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
7
Юрий Клочков
АП
17
Егор Зубович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Витебск
77
Дмитрий Гущенко
ВР
15
Maksim Kuntsevich
ЦЗ
24
Эгедег Маглуар
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
22
Ян Скибский
ЛП
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
30
Михаил Башилов
ОП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
20
Евгений Краснов
ЦП
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гуренко
Неман
22
Nikita Robak
ВР
1
Артур Малиевский
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
28
Богдан Левченко
ЦП
30
Валон Ахмеди
ЦП
44
Ivan Kontsevoy
ЦП
18
Максим Кравцов
ЦФ
59
A. Devyaten
ЦФ
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
3
Вепа Жумаев
ПЗ
17
Евгений Новых
ЦП
7
Роман Лисовский
ЦП
88
Даниил Песняк
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
9
Руслан Теверов
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
19
Никита Вехтев
ЦФ
2-2-3-2-1
1
Белов
20
Садовничий
19
Кучинский
6
Назаренко
47
Козлов
15
Евдокимов
32
Павлюковец
24
Якимов
7
Клочков
9
Пушняков
17
Зубович
4-1-3-1-1
77
Гущенко
24
Маглуар
23
Наумов
22
Егоров
15
30
Башилов
26
Тихоновский
20
Краснов
22
Скибский
80
Ксенофонтов
37
Радиковский
32
Павлюковец
28
Левченко
28
Левченко
32
Павлюковец
6
Назаренко
30
Ахмеди
30
Ахмеди
6
Назаренко
19
Кучинский
18
Кравцов
18
Кравцов
19
Кучинский
7
Клочков
59
59
7
Клочков
22
Скибский
17
Новых
17
Новых
22
Скибский
80
Ксенофонтов
7
Лисовский
7
Лисовский
80
Ксенофонтов
24
Маглуар
55
Гирс
55
Гирс
24
Маглуар
20
Краснов
9
Теверов
9
Теверов
20
Краснов
26
Тихоновский
14
Червяков
14
Червяков
26
Тихоновский
Остались в запасе
Неман
Витебск
22
Nikita Robak
ВР
1
Артур Малиевский
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
44
Ivan Kontsevoy
ЦП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
12
Дмитрий Харитонов
ВР
3
Вепа Жумаев
ПЗ
88
Даниил Песняк
ЦП
19
Никита Вехтев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гуренко
Остались в запасе
22
Nikita Robak
ВР
1
Артур Малиевский
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
44
Ivan Kontsevoy
ЦП
Остались в запасе
12
Дмитрий Харитонов
ВР
3
Вепа Жумаев
ПЗ
88
Даниил Песняк
ЦП
19
Никита Вехтев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Сергей Гуренко
Статистика матча Неман - Витебск
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Неман» против «Витебска», 29-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Неман»«Витебск»

«Неман» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Витебск Неман
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