Бечирай: «Надеюсь, в Премьер-лиге «Динамо» будет выступать успешно»

Нападающий «Динамо» Фатош Бечирай, оформивший дубль в заключительном туре ФНЛ против «Тюмени» (2:0), поделился эмоциями от матча, а также рассказал об ожиданиях от выступления бело-голубых в РФПЛ.

– Вы сегодня забили два мяча уже к четвертой минуте. В вашей жизни до этого случалось подобное?

– Никогда. Такое вообще случается крайне редко, когда удается быстро отличиться. А еще и сделать дубль за такой короткий срок – это произошло впервые в моей карьере. Но самым важным остаются не мои забитые мячи, а результат команды. Мы победили и на хорошей ноте завершили сезон.

– Трудно ли было находить для себя мотивацию? Ведь на финише сезона «Динамо» досрочно оформило и выход в премьер-лигу, и чемпионство в ФНЛ.

– Нет, не сложно. Мы – профессионалы, и на каждый матч выходили сконцентрированными и в готовности выложиться на сто процентов. К тому же, нам такую хорошую поддержку оказывали болельщики! Перед ними мы должны были показывать свой лучший футбол.

– Кстати, как вам сегодняшняя поддержка?

– Она была замечательная! Большое спасибо болельщикам за то, что были с нами весь сезон, приезжали на все выездные матчи, даже в самые дальние города. Тюмень находится далеко от Москвы, но фанатский сектор был заполнен. Рады, что сумели сегодня порадовать тех, кто приехал на стадион!

– Какие теперь ближайшие планы?

– Отпуск у меня получится очень коротким – буквально три дня. 24 числа я должен прибыть в расположение сборной, где я пробуду до 10 июня. Потом приступлю уже к подготовке к сезону вместе с «Динамо». В следующем сезоне мы будем играть там, где и должны – в Премьер-лиге. Надеюсь, что и там будем выступать успешно.

«Динамо» по итогам текущего сезона ФНЛ заняло первое место.