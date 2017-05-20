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    Бечирай: «Надеюсь, в Премьер-лиге «Динамо» будет выступать успешно»

    Нападающий «Динамо» Фатош Бечирай, оформивший дубль в заключительном туре ФНЛ против «Тюмени» (2:0), поделился эмоциями от матча, а также рассказал об ожиданиях от выступления бело-голубых в РФПЛ.

    – Вы сегодня забили два мяча уже к четвертой минуте. В вашей жизни до этого случалось подобное?

    – Никогда. Такое вообще случается крайне редко, когда удается быстро отличиться. А еще и сделать дубль за такой короткий срок – это произошло впервые в моей карьере. Но самым важным остаются не мои забитые мячи, а результат команды. Мы победили и на хорошей ноте завершили сезон.

    – Трудно ли было находить для себя мотивацию? Ведь на финише сезона «Динамо» досрочно оформило и выход в премьер-лигу, и чемпионство в ФНЛ.

    – Нет, не сложно. Мы – профессионалы, и на каждый матч выходили сконцентрированными и в готовности выложиться на сто процентов. К тому же, нам такую хорошую поддержку оказывали болельщики! Перед ними мы должны были показывать свой лучший футбол.

    – Кстати, как вам сегодняшняя поддержка?

    – Она была замечательная! Большое спасибо болельщикам за то, что были с нами весь сезон, приезжали на все выездные матчи, даже в самые дальние города. Тюмень находится далеко от Москвы, но фанатский сектор был заполнен. Рады, что сумели сегодня порадовать тех, кто приехал на стадион!

    – Какие теперь ближайшие планы?

    – Отпуск у меня получится очень коротким – буквально три дня. 24 числа я должен прибыть в расположение сборной, где я пробуду до 10 июня. Потом приступлю уже к подготовке к сезону вместе с «Динамо». В следующем сезоне мы будем играть там, где и должны – в Премьер-лиге. Надеюсь, что и там будем выступать успешно.

    «Динамо» по итогам текущего сезона ФНЛ заняло первое место.

    Источник: ФК «Динамо»

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    20.05.2017 22:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 26 мая 2017, 22:19

      Удачи Бечи, ждем от тебя кучу голов в ПЛ,все у нас получится,будем всех рвать!

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      Рейтинг: +1994

      Pourport 22 мая 2017, 12:59

      Старайтесь товарищи,и все получится!Игра и настрой показывает,что можно в ПЛ и горы пройти!)

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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 21 мая 2017, 07:11

      Уж посторайтесь :-)

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      Рейтинг: +223

      Dinamo4emp 20 мая 2017, 23:39

      Удачи.

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