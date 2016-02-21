Бечирай: «Динамо» должно выступать в еврокубках»

Новоиспеченный нападающий московского "Динамо" Фатош Бечирай выразил мнение, что его новая команда должна выступать в еврокубках.

"Нужно оправдывать доверие руководства. Не хочу забегать вперед и говорить о том, сколько голов забью. Знаю, что в моем новом клубе есть игроки сборной России, против которой мне довелось играть за Черногорию. Но я к конкуренции готов. Российский чемпионат гораздо лучше белорусского, здесь много сильных команд, которые хорошо выступают на международной арене. Но не думаю, что переезд сюда доставит мне проблемы. У меня тоже есть хороший опыт. Я выступаю за сборную и провел много еврокубковых встреч. Думаю, быстро адаптируюсь в вашей лиге и на меня сразу сможет рассчитывать тренерский штаб. Я играл в предыдущих клубах в Лиге Европы и Лиге чемпионов. "Динамо" - клуб с большими традициями, который тоже должен там выступать. Постараюсь команде в этом помочь", - заявил Бечирай.

Напомним, что ранее Бечирай выступал за минское и загребское "Динамо", а также китайский "Чанчунь Ятай".