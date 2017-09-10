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    Панченко и Бечирай – в атаке «Динамо» против «Зенита»; у гостей дебютирует в основе Ригони

    Стали известны стартовые составы команд на матч девятого тура РФПЛ между московским «Динамо» и санкт-петербургским «Зенитом».

    «Динамо»: Шунин, С. Терехов, Козлов, Рыков, Хольмен, Соснин, Темников, Панченко, Соу, Тиам, Бечирай.

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Ерохин, Кузяев, Паредес, Ригони, Кокорин, Дриусси.

    «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию матча, который пройдет на «Арене-Химки» 10 сентября и начнется в 14:00 по Москве.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: РПЛ

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    10.09.2017 13:01
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 10 сентября 2017, 14:26

      впед динамо!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 10 сентября 2017, 14:08

      7-я минута, судейка заряжен.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 10 сентября 2017, 14:05

      Форму бичам у китайцев покупали?

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 10 сентября 2017, 13:59

      Динамо, у вас звезд больше, чем у бомжатнины.

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 10 сентября 2017, 13:57

      Панченко, забей Луневу, лучше парочку!

      11
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