Панченко и Бечирай – в атаке «Динамо» против «Зенита»; у гостей дебютирует в основе Ригони

Стали известны стартовые составы команд на матч девятого тура РФПЛ между московским «Динамо» и санкт-петербургским «Зенитом».

«Динамо»: Шунин, С. Терехов, Козлов, Рыков, Хольмен, Соснин, Темников, Панченко, Соу, Тиам, Бечирай.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Ерохин, Кузяев, Паредес, Ригони, Кокорин, Дриусси.

«Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию матча, который пройдет на «Арене-Химки» 10 сентября и начнется в 14:00 по Москве.

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