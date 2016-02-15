Во вторник «Динамо» может подписать контракт с форвардом из Черногории

"Динамо" может завтра заключить соглашение с черногорским нападающим одноименного минского клуба Фатошем Бечираем. По словам агента Ардиана Джокая, игрок в настоящее время проходит медицинское обследование в стане московского клуба.

"Фатош Бечирай проходит медобследование в московском "Динамо". Сегодня он прошел два медицинских теста, и мы провели трехчасовые переговоры с руководством "Динамо", после чего взяли паузу до завтрашнего дня, потому что игрок очень устал. Сейчас Фатош спит в отеле. Завтра ему предстоит сдать тест МРТ, после чего мы приступим к завершающей стадии переговоров с гендиректором "Динамо" и еще одним представителем московского клуба. Могу сказать, что мы очень близки к подписанию контракта с "Динамо". Надеемся, что уже завтра Бечирай подпишет с клубом контракт и послезавтра присоединится к "Динамо" на сборе", – сказал агент.

В составе минского "Динамо" Бечирай сыграл 23 матча, отметившись девятью голами и семью результативными пасами. На счету форварда за сборную Черногории 36 поединков и пять забитых мячей.