Кирьяков: «Если Погребняк продолжит в том же духе, то сядет в запас «Динамо»

Экс-нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков поделился впечатлениями от поединка 19-го тура Премьер-лиги между бело-голубыми и «Уралом» (1:1).

– Учитывая то, как динамовцы сыграли на кубок с «Амкаром» (1:3), то ничьей с «Уралом» можно быть довольным. Сегодня была и мотивация, и горящие глаза, но не хватило мастерства

– С такой игрой «Динамо» сможет избежать борьбы за выживание? Всего четыре очка до зоны переходных матчей.

– Игра против «Урала» вселяет надежду. Игроки показали, что понимают всю сложность своего положения. Футбол сейчас, наверное, уходит на второй план. Важнее – биться за каждое очко, чтобы, как можно дальше уйти от зоны вылета. В трудной ситуации молодые игроки «Динамо», которых очень много в команде, могут и дрогнуть. Поэтому нужно держать разницу – пусть она будет четыре-пять очков, но нельзя, чтобы этот отрыв от зоны вылета уменьшался.

– Погребняк вновь не забил. Какие перспективы у Павла?

– Боролся, цеплялся, зарабатывал штрафные, но этого мало. От Погребняка ждут забитых мячей. Тем более, два момента сегодня у него было, из которых нужно выжимать больше. В первом он сделал лишне касание вместо того, чтобы сразу пробить в дальний угол. Во втором эпизоде, когда он получил мяч во вратарской, нужно было продавливать и решать судьбу матча. Но Павел действовал как-то неуклюже. Не знаю, это следствие неуверенности в своих силах или физического состояния, но с момента приезда Павла прошло уже прилично времени, чтобы сетовать на адаптацию. Думаю, пора уже и спрашивать с игрока. Если так будет продолжаться, то не за горами, когда он может сесть на скамейку запасных.

– Как вам новичок «Динамо» Бечирай?

– Пока непонятно. Много было потерь. Для первого матча – нормальная игра. Поучаствовал в голе, когда ворвался в зону и ударил, а Ионов добил. Чувствуется, что потенциал есть, но кондиции не те пока. Плюс время на адаптацию еще есть.

– Кого можно отметить в составе «Динамо»? Ионова?

– Нет. От него тоже стоит ждать большего. Все-таки в прошлом игрок сборной России. Я бы отметил Ташаева, который, получив мяч, всегда пытается обострить игру, пойти в обводку. Нацеленность есть, что похвально. На фоне всех остальных, это был один из самых опасных игроков «Динамо».