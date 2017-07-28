Бечирай: «Почему остался в «Динамо»? Хотел помочь клубу»

Нападающий «Динамо» Фатош Бечирай рассказал о причинах того, почему он задержался в столичном клубе после его вылета из Премьер-лиги в ФНЛ.

«На тот момент я провел в Москве половину сезона. Я все время думал о вылете команды, почему именно мы. Бывает, посидишь, подумаешь и поймешь, что прошлого не изменить.

Почему остался? Я хотел помочь клубу вернуться в РФПЛ. Было очень тяжело психологически – я семь дней не спал после вылета. Все ребята выдали максимум и за год вернулись в Премьер-лигу», – приводит слова футболиста «ВТБ Россия».

Напомним, что «Динамо» в прошлом сезоне одержало победу в первенстве ФНЛ, вернувшись в Премьер-лигу за один год.