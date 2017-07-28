Бечирай пообещал больше не бить соперника локтями

Нападающий «Динамо» Фатош Бечирай вспомнил редкий случай, который случился с ним в прошлом сезоне в ФНЛ, сообщает «ВТБ Россия». Судья не показал футболисту ни желтую, ни красную карточку, но его дисквалифицировали на три матча.

— Что тогда произошло?

— Закончился матч с «Енисеем», я уехал в сборную, и мне позвонил начальник команды: «Ты дисквалифицирован на три матча». А я даже этого эпизода в матче не помню.

— Пересмотрели видео?

— Да. Признаю, задел соперника локтем. Но никто не обратил внимания, что он до этого трижды меня ударил! Я не понимаю, почему ему не дали один матч дисквалификации. Ладно, это все в прошлом. Я больше не буду так поступать.