Бечирай: «Мне нравится Москва, но без пробок было бы лучше»

Нападающий «Динамо» Фатош Бечирай рассказал «ВТБ Россия» о сложностях изучения русского языка. По словам футболиста, он дался ему проще, чем некоторым легионерам, так как до этого он выступал в чемпионате Белоруссии.

— Пускай и с акцентом, но вы говорите по-русски. Тяжело дался новый язык?

— Я раньше выступал в чемпионате Белоруссии. Еще там научился, поэтому здесь мне было проще. Сейчас вот интервью даю.

— В русском и черногорском языке есть похожие слова?

— Конечно. Один — едан, два — два, три — три, четыре — четри, пять — пет. О значении некоторых русских слов я просто могу догадаться. А футбольные термины я уже давно изучил. На установке мне не нужен переводчик.

— Иностранных футболистов обычно первым делом учат мату.

— У меня не так. Может быть, с партнерами повезло. Мои первые слова были: «привет», «как дела», «лево», «право», «спина». Потом узнал про отчества — в Черногории их нет. Там обращаются просто: «тренер», а в России, если ты хочешь показать респект, то обращаешься по отчеству.

— К Москве уже привыкли?

— Мне нравится столица. Тут комфортно. Хотя город огромный. Население Косово — два миллиона. Москва на порядок больше. Изучить ее еще не успел. В прошлом сезоне у нас были матчи каждые три-четыре дня. Хотя выбирались с женой на Красную площадь — заходили в Исторический музей. Все здорово, но без пробок было бы еще лучше.