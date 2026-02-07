Разгром «Зенита», реальная причина забастовки Роналду, решение УЕФА в пользу Беларуси и другие новости

Стало известно, почему Козлов решил уйти в ЦСКА из «Краснодара» – раскрыта официальная стоимость трансфера
На «Матч ТВ» сняли запрет в отношении Гонду
Определились полуфинальные пары Кубка Испании
«Краснодар» разгромил «Зенит» в Зимнем кубке РПЛ, ЦСКА проиграл «Динамо» в серии пенальти
Женские юношеские сборные Эстонии и Литвы получили технические поражения за отказ играть с Беларусью
Семак назвал причину ухода Эраковича из «Зенита»
Раскрыта реальная причина забастовки Роналду – его поддержали тренер «Аль-Насра» и болельщики
ЦСКА определился с размером предложения по защитнику «Гремио» – бразильцы требуют больше
Перес хочет забрать в «Реал» ключевого игрока «Барселоны»
Роналду и Моуринью убедили «Ювентус» не подписывать Дурана – форвард переходит в «Зенит»