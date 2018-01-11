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    Бечирай разорвет контракт с «Динамо» ради перехода в бельгийский «Мехелен»

    Нападающий «Динамо» Фатош Бечирай покинет московский клуб.

    Игрок сборной Черногории разорвет соглашение с бело-голубыми продолжит карьеру в «Мехелене», выступающем в чемпионате Бельгии.

    Бечирай пополнил состав столичного клуба в 2016 году, перейдя из «Динамо» Минск за 450 тысяч евро. В составе московской команды выиграл ФНЛ-2016/17. В текущем сезоне на счету 29-летнего футболиста два гола и две результативные передачи в 18-ти играх всех турниров.

    Динамовцы ушли на зимний перерыв РФПЛ на 12-м месте в турнирной таблице.

    «Мехелен» после 21-го тура первенства Бельгии занимает предпоследнюю строчку.

    Источник: «Советский спорт»

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    11.01.2018 15:02
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 января 2018, 20:27

      шарахты-барахты пошли из дна в дно идут как то весело

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 января 2018, 18:37

      это в Динамо наверно будут рады разорвать с ним контракт, никакого особенного проку от него так и не получили.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +160

      Старина Хэнк 11 января 2018, 16:46

      Как-то фиолетово. Не стабилен...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 11 января 2018, 15:25

      Видно, не пожелал с командой барахтаться в низу таблицы... Звёзд с неба не хватал, но в паре с Панченко, иногда, получалось... Для Динамо, в теперешнем состоянии, не гуд!...

      3
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > insider_retro 11 января 2018, 22:19

      к весне Панченко вернётся, полегче будет

      2
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 11 января 2018, 15:13

      Странный переход...

      2
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