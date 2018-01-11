Бечирай разорвет контракт с «Динамо» ради перехода в бельгийский «Мехелен»

Нападающий «Динамо» Фатош Бечирай покинет московский клуб.

Игрок сборной Черногории разорвет соглашение с бело-голубыми продолжит карьеру в «Мехелене», выступающем в чемпионате Бельгии.

Бечирай пополнил состав столичного клуба в 2016 году, перейдя из «Динамо» Минск за 450 тысяч евро. В составе московской команды выиграл ФНЛ-2016/17. В текущем сезоне на счету 29-летнего футболиста два гола и две результативные передачи в 18-ти играх всех турниров.

Динамовцы ушли на зимний перерыв РФПЛ на 12-м месте в турнирной таблице.

«Мехелен» после 21-го тура первенства Бельгии занимает предпоследнюю строчку.