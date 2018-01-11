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  • Бечирай разорвет контракт с «Динамо» ради перехода в бельгийский «Мехелен»

Бечирай разорвет контракт с «Динамо» ради перехода в бельгийский «Мехелен»

11 января 2018, 15:02
7

Нападающий «Динамо» Фатош Бечирай покинет московский клуб.

Игрок сборной Черногории разорвет соглашение с бело-голубыми продолжит карьеру в «Мехелене», выступающем в чемпионате Бельгии.

Бечирай пополнил состав столичного клуба в 2016 году, перейдя из «Динамо» Минск за 450 тысяч евро. В составе московской команды выиграл ФНЛ-2016/17. В текущем сезоне на счету 29-летнего футболиста два гола и две результативные передачи в 18-ти играх всех турниров.

Динамовцы ушли на зимний перерыв РФПЛ на 12-м месте в турнирной таблице.

«Мехелен» после 21-го тура первенства Бельгии занимает предпоследнюю строчку.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Бельгия. Про-Лига Динамо Мехелен Бечирай Фатош
Комментарии (7)
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makson_klim
1515672784
Странный переход...
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insider_retro
1515673518
Видно, не пожелал с командой барахтаться в низу таблицы... Звёзд с неба не хватал, но в паре с Панченко, иногда, получалось... Для Динамо, в теперешнем состоянии, не гуд!...
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Старина Хэнк
1515678407
Как-то фиолетово. Не стабилен...
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OfaZavr
1515685062
это в Динамо наверно будут рады разорвать с ним контракт, никакого особенного проку от него так и не получили.
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Полная Канистра
1515691624
шарахты-барахты пошли из дна в дно идут как то весело
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