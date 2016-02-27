Кобелев: «Наигрывать новичков придется по ходу Кубка и чемпионата»

Главный тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев рассказал об адаптации новичков команды и о том, как команда готовится к возобновлению сезона.

"Думаю, основной состав определен процентов на 80. К сожалению, новички швед Холмен и черногорец Бечирай поступили в наше распоряжение только в середине третьего сбора и наигрывать их в составе придется по ходу Кубка и чемпионата.

Мне удалось заранее увидеть их в деле. Лишь после этого я пришел к выводу, что они способны принести пользу "Динамо". Это футболисты с широким диапазоном действий. Холмен способен сыграть как слева, так и справа в центре обороны. А Бечирай, хотя и выступал в минском "Динамо" на месте центрального нападающего, в сборной Черногории еще и исполнял функции действующего из глубины левого форварда. Кстати, в матче с норвежским "Стремсгодсетом" он провел второй тайм именно на этой позиции", — сказал он.