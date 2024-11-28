28.11.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 5 тур
Лига Европы, 5 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Атлетик
Атлетик
4-2-2-2
1
Симон
18
Бойро
3
Вивиан
4
Паредес
2
Горосабель
6
Прадос
16
Руис де Галаррета
8
Сансет
10
Уильямс
11
Гурусета
9
Уильямс
4-2-2-2
31
Петтерссон
3
4
Хенрикссон
8
Хольмен
23
Хульт
23
Зенели
16
Бальдюрссон
30
Байду
9
Зенели
37
Касем
15
Хедлунд
18
Бойро
15
Леке
15
Леке
18
Бойро
16
Руис де Галаррета
21
Эррера
21
Эррера
16
Руис де Галаррета
8
Сансет
46
Гомес
46
Гомес
8
Сансет
10
Уильямс
22
Серрано
22
Серрано
10
Уильямс
9
Уильямс
7
Беренгер
7
Беренгер
9
Уильямс
37
Касем
24
Каиб
24
Каиб
37
Касем
30
Байду
59
Йегбе
59
Йегбе
30
Байду
23
Зенели
11
11
23
Зенели
Остались в запасе
Атлетик
Эльфсборг
13
Хулен Агирресабала
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
25
Альваро Джало
ЛВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
16
Marcus Bundgaard
ВР
1
Melker Uppenberg
ВР
27
Ludvig Richtner
ЦЗ
28
Frode Aronsson
ЦЗ
6
Timothy Ouma
ЦП
20
Gottfrid Rapp
ЦП
13
Johan Larsson
ЦФ
21
Leo Östman
ЦФ
9
Джалал Абдулаи
ЦФ
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
25
Альваро Джало
ЛВ
Остались в запасе
16
Marcus Bundgaard
ВР
1
Melker Uppenberg
ВР
27
Ludvig Richtner
ЦЗ
28
Frode Aronsson
ЦЗ
6
Timothy Ouma
ЦП
20
Gottfrid Rapp
ЦП
13
Johan Larsson
ЦФ
21
Leo Östman
ЦФ
9
Джалал Абдулаи
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Атлетик - Эльфсборг
1
1
Всего ударов по воротам
19
2
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
10
0
Нарушения
13
13
Офсайды
0
2
Количество передач
650
284
Сейвы
0
2
Точность передач %
89
75
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
14
2
Удары из-за пределов штрафной
5
0
xG (ожидаемые голы)
1.38
0.27
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Эльфсборга», 5 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Эльфсборг»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»