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  • «Атлетик» – «Эльфсборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

«Атлетик» – «Эльфсборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

28 ноября 2024, 19:35
Атлетик
28.11.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 5 тур
3 : 0
Завершен
Эльфсборг
6' А. Бойро 24' Б. Прадос 54' Г. Гурусета
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
6
Беньят Прадос
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
9
Иньяки Уильямс
(К) ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Эльфсборг
31
Исак Петтерссон
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
3
Buhari Ibrahim
ЦЗ
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
(К) ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
23
Бесфорт Зенели
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
30
Майкл Байду
АП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
37
Ахмед Касем
ЦФ
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
25
Альваро Джало
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
Эльфсборг
16
Marcus Bundgaard
ВР
1
Melker Uppenberg
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
27
Ludvig Richtner
ЦЗ
59
Терри Йегбе
ЦЗ
28
Frode Aronsson
ЦЗ
6
Timothy Ouma
ЦП
20
Gottfrid Rapp
ЦП
13
Johan Larsson
ЦФ
21
Leo Östman
ЦФ
9
Джалал Абдулаи
ЦФ
11
E. Holten
ЦФ
4-2-2-2
1
Симон
18
Бойро
3
Вивиан
4
Паредес
2
Горосабель
6
Прадос
16
Руис де Галаррета
8
Сансет
10
Уильямс
11
Гурусета
9
Уильямс
4-2-2-2
31
Петтерссон
3
4
Хенрикссон
8
Хольмен
23
Хульт
23
Зенели
16
Бальдюрссон
30
Байду
9
Зенели
37
Касем
15
Хедлунд
18
Бойро
15
Леке
15
Леке
18
Бойро
16
Руис де Галаррета
21
Эррера
21
Эррера
16
Руис де Галаррета
8
Сансет
46
Гомес
46
Гомес
8
Сансет
10
Уильямс
22
Серрано
22
Серрано
10
Уильямс
9
Уильямс
7
Беренгер
7
Беренгер
9
Уильямс
37
Касем
24
Каиб
24
Каиб
37
Касем
30
Байду
59
Йегбе
59
Йегбе
30
Байду
23
Зенели
11
11
23
Зенели
Остались в запасе
Атлетик
Эльфсборг
13
Хулен Агирресабала
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
25
Альваро Джало
ЛВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
16
Marcus Bundgaard
ВР
1
Melker Uppenberg
ВР
27
Ludvig Richtner
ЦЗ
28
Frode Aronsson
ЦЗ
6
Timothy Ouma
ЦП
20
Gottfrid Rapp
ЦП
13
Johan Larsson
ЦФ
21
Leo Östman
ЦФ
9
Джалал Абдулаи
ЦФ
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
25
Альваро Джало
ЛВ
Остались в запасе
16
Marcus Bundgaard
ВР
1
Melker Uppenberg
ВР
27
Ludvig Richtner
ЦЗ
28
Frode Aronsson
ЦЗ
6
Timothy Ouma
ЦП
20
Gottfrid Rapp
ЦП
13
Johan Larsson
ЦФ
21
Leo Östman
ЦФ
9
Джалал Абдулаи
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Атлетик - Эльфсборг
1
1
Всего ударов по воротам
19
2
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
10
0
Нарушения
13
13
Офсайды
0
2
Количество передач
650
284
Сейвы
0
2
Точность передач %
89
75
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
14
2
Удары из-за пределов штрафной
5
0
xG (ожидаемые голы)
1.38
0.27

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Эльфсборга», 5 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Эльфсборг»

«Атлетик» – «Эльфсборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Эльфсборг Атлетик
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