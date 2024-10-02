Шведский «Эльфсборг» принимает итальянскую «Рому» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Оба клуба не смогли добиться побед в первом туре: «Эльфсборг» уступил на выезде «АЗ Алкмар» (2:3), а «Рома» на своем поле поделила очки с «Атлетиком» (1:1). Для обеих команд этот матч станет важным этапом на пути к выходу из группы, и каждое очко будет иметь большое значение.

Анализ команды «Эльфсборг»

Под руководством Химми Телина «Эльфсборг» показывает уверенную игру в шведском чемпионате, занимая место в верхней части таблицы Аллсвенскана. Команда демонстрирует сбалансированную игру в атаке и обороне, но ей не хватает стабильности на международной арене. В первом туре Лиги Европы «Эльфсборг» смотрелся неплохо против «АЗ Алкмара», но допустил много ошибок в обороне, что и привело к поражению.

Последние 5 матчей:

Кальмар 1:3 Эльфсборг (Аллсвенскан)

АЗ Алкмар 3:2 Эльфсборг (Лига Европы)

Эльфсборг 0:0 Хаммарбю (Аллсвенскан)

Эльфсборг 2:2 Норчепинг (Аллсвенскан)

Хальмстад 0:1 Эльфсборг (Аллсвенскан)

Ключевые показатели:

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.

Забивает в среднем 1.60 гола за игру.

Не проигрывает в 13 из 15 последних матчей.

Пропускает в 4 из 5 последних матчей Лиги Европы.

«Эльфсборг» будет стремиться использовать свое преимущество домашнего поля и атакующий потенциал, чтобы навязать «Роме» борьбу. Однако их нестабильность в обороне может стать решающим фактором в противостоянии с более опытным соперником.

Анализ команды «Рома»

Итальянская «Рома» под руководством Ивана Юрича начала этот еврокубковый сезон не лучшим образом, упустив победу над «Атлетиком». В чемпионате «Рома» выглядит более уверенно, регулярно набирая очки и показывая стабильную игру в обороне. Команда старается строить свои атаки через контроль мяча и активную игру на флангах, что должно стать проблемой для «Эльфсборга», если итальянцы смогут задать высокий темп игры.

Последние 5 матчей:

Рома 2:1 Венеция (Серия А)

Рома 1:1 Атлетик (Лига Европы)

Рома 3:0 Удинезе (Серия А)

Дженоа 1:1 Рома (Серия А)

Ювентус 0:0 Рома (Серия А)

Ключевые показатели:

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру.

Забивает в среднем 1.40 гола за игру.

Не проигрывает в 5 последних матчах.

Пропускает в 4 из 5 последних матчей Лиги Европы.

«Рома» сделает ставку на контроль мяча и позиционные атаки, чтобы утомить соперника и воспользоваться слабостью обороны шведов. Иван Юрич, вероятно, выпустит на поле атакующий состав, чтобы обеспечить ранний контроль над игрой и избежать неожиданностей.

Тактический разбор

«Эльфсборг» постарается играть агрессивно, полагаясь на скорость и нестандартные ходы своих атакующих игроков. «Рома», в свою очередь, будет действовать дисциплинированно, пытаясь перекрыть центр поля и контролировать темп матча. Исход противостояния во многом будет зависеть от того, как «Эльфсборг» справится с высоким прессингом и быстрыми контратаками «Ромы».

Личные встречи

Команды нечасто пересекались в официальных турнирах, что делает предстоящую встречу еще более интригующей. Оба клуба находятся в поиске оптимальной формы на международной арене и стремятся показать свой лучший футбол.

Коэффициенты букмекера:

Победа «Эльфсборга»: 3.80

Ничья: 3.40

Победа «Ромы»: 1.90

Рекомендации для ставок:

Наиболее безопасная ставка: Обе команды забьют – коэффициент 1.75. Оборона обеих команд нестабильна, и учитывая их атакующие показатели, вероятно, что обе команды найдут свои шансы.

Умеренная ставка: Победа «Ромы» – коэффициент 1.90. Итальянцы выглядят более организованно и обладают большим опытом на этом уровне.

Более рискованная ставка: Точный счет 1:2 – коэффициент 8.50. Учитывая склонность «Эльфсборга» к результативным матчам и эффективную атаку «Ромы», такой исход выглядит вероятным.

Рекомендация: Точный счет 1:2 за коэффициент 8.50.