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    • «Эльфсборг» – «Рома»: прогноз на точный счет матча – 3 октября 2024 года

    «Эльфсборг» – «Рома»: прогноз на точный счет матча – 3 октября 2024 года

    Шведский «Эльфсборг» принимает итальянскую «Рому» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Оба клуба не смогли добиться побед в первом туре: «Эльфсборг» уступил на выезде «АЗ Алкмар» (2:3), а «Рома» на своем поле поделила очки с «Атлетиком» (1:1). Для обеих команд этот матч станет важным этапом на пути к выходу из группы, и каждое очко будет иметь большое значение.

    Анализ команды «Эльфсборг»

    Под руководством Химми Телина «Эльфсборг» показывает уверенную игру в шведском чемпионате, занимая место в верхней части таблицы Аллсвенскана. Команда демонстрирует сбалансированную игру в атаке и обороне, но ей не хватает стабильности на международной арене. В первом туре Лиги Европы «Эльфсборг» смотрелся неплохо против «АЗ Алкмара», но допустил много ошибок в обороне, что и привело к поражению.

    Последние 5 матчей:

    • Кальмар 1:3 Эльфсборг (Аллсвенскан)

    • АЗ Алкмар 3:2 Эльфсборг (Лига Европы)

    • Эльфсборг 0:0 Хаммарбю (Аллсвенскан)

    • Эльфсборг 2:2 Норчепинг (Аллсвенскан)

    • Хальмстад 0:1 Эльфсборг (Аллсвенскан)

    Ключевые показатели:

    • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.

    • Забивает в среднем 1.60 гола за игру.

    • Не проигрывает в 13 из 15 последних матчей.

    • Пропускает в 4 из 5 последних матчей Лиги Европы.

    «Эльфсборг» будет стремиться использовать свое преимущество домашнего поля и атакующий потенциал, чтобы навязать «Роме» борьбу. Однако их нестабильность в обороне может стать решающим фактором в противостоянии с более опытным соперником.

    Анализ команды «Рома»

    Итальянская «Рома» под руководством Ивана Юрича начала этот еврокубковый сезон не лучшим образом, упустив победу над «Атлетиком». В чемпионате «Рома» выглядит более уверенно, регулярно набирая очки и показывая стабильную игру в обороне. Команда старается строить свои атаки через контроль мяча и активную игру на флангах, что должно стать проблемой для «Эльфсборга», если итальянцы смогут задать высокий темп игры.

    Последние 5 матчей:

    • Рома 2:1 Венеция (Серия А)

    • Рома 1:1 Атлетик (Лига Европы)

    • Рома 3:0 Удинезе (Серия А)

    • Дженоа 1:1 Рома (Серия А)

    • Ювентус 0:0 Рома (Серия А)

    Ключевые показатели:

    • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру.

    • Забивает в среднем 1.40 гола за игру.

    • Не проигрывает в 5 последних матчах.

    • Пропускает в 4 из 5 последних матчей Лиги Европы.

    «Рома» сделает ставку на контроль мяча и позиционные атаки, чтобы утомить соперника и воспользоваться слабостью обороны шведов. Иван Юрич, вероятно, выпустит на поле атакующий состав, чтобы обеспечить ранний контроль над игрой и избежать неожиданностей.

    Тактический разбор

    «Эльфсборг» постарается играть агрессивно, полагаясь на скорость и нестандартные ходы своих атакующих игроков. «Рома», в свою очередь, будет действовать дисциплинированно, пытаясь перекрыть центр поля и контролировать темп матча. Исход противостояния во многом будет зависеть от того, как «Эльфсборг» справится с высоким прессингом и быстрыми контратаками «Ромы».

    Личные встречи

    Команды нечасто пересекались в официальных турнирах, что делает предстоящую встречу еще более интригующей. Оба клуба находятся в поиске оптимальной формы на международной арене и стремятся показать свой лучший футбол.

    Коэффициенты букмекера:

    • Победа «Эльфсборга»: 3.80

    • Ничья: 3.40

    • Победа «Ромы»: 1.90

    Рекомендации для ставок:

    • Наиболее безопасная ставка: Обе команды забьют – коэффициент 1.75. Оборона обеих команд нестабильна, и учитывая их атакующие показатели, вероятно, что обе команды найдут свои шансы.

    • Умеренная ставка: Победа «Ромы» – коэффициент 1.90. Итальянцы выглядят более организованно и обладают большим опытом на этом уровне.

    • Более рискованная ставка: Точный счет 1:2 – коэффициент 8.50. Учитывая склонность «Эльфсборга» к результативным матчам и эффективную атаку «Ромы», такой исход выглядит вероятным.

    Рекомендация: Точный счет 1:2 за коэффициент 8.50.

    Источник: «Бомбардир»

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    02.10.2024 19:54
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