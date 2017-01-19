В «Эльфсборге» подтвердили, что контактируют с «Краснодаром» по Клаэссону

Представитель «Эльфсборга» подтвердил, что переговоры с «Краснодаром» по трансферу Виктора Клаэссона находятся в завершающей стадии, пишет FotbollDirekt.

«Сначала Виктор хочет ознакомиться с инфраструктурой «Краснодара» и в ближайшее время отправится в Россию», – рассказал директор «Эльфсборга» Стефан Андреассон.

По неофициальным данным, сумма трансфера может составить порядка двух миллионов евро.

За «Эльфсборг» потенциальный новичок «быков» сыграл в общей сложности 177 матчей, забил 45 мячей и отдал 37 голевых передач. В футболке сборной Швеции Клаэссон сыграл девять матчей, забил один мяч.