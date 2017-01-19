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    В «Эльфсборге» подтвердили, что контактируют с «Краснодаром» по Клаэссону

    Представитель «Эльфсборга» подтвердил, что переговоры с «Краснодаром» по трансферу Виктора Клаэссона находятся в завершающей стадии, пишет FotbollDirekt.

    «Сначала Виктор хочет ознакомиться с инфраструктурой «Краснодара» и в ближайшее время отправится в Россию», – рассказал директор «Эльфсборга» Стефан Андреассон.

    По неофициальным данным, сумма трансфера может составить порядка двух миллионов евро.

    За «Эльфсборг» потенциальный новичок «быков» сыграл в общей сложности 177 матчей, забил 45 мячей и отдал 37 голевых передач. В футболке сборной Швеции Клаэссон сыграл девять матчей, забил один мяч.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.01.2017 22:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 20 января 2017, 16:33

      Вот и усиление. Одни легионеры уехали, зато приедут те кто даже выше классом.

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      Рейтинг: +56

      doktor 100 19 января 2017, 23:09

      Ему должно понравится

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