Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 12 млн

Эльфсборг - турнирная таблица

Бурос
Швеция. Аллсвенскан
Стадион:
Бурос Арена
Сайт:
http://www.elfsborg.se
Состав Статистика Новости Трансферы Публикации Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Сириус
2
Юргорден
3
Хаммарбю
4
Эльфсборг
5
Мальме
6
Хэкен
7
АИК
8
Вестерос
9
Гетеборг
10
ГАИС
11
Броммапойкарна
12
Мьеллбю
13
Кальмар
14
Дегерфорс
15
Эргрюте
16
Хальмстад
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
21
15
3
3
50
27
23
48
21
13
2
6
46
19
27
41
21
12
4
5
48
20
28
40
21
9
7
5
29
21
8
34
21
10
3
8
37
32
5
33
21
8
9
4
34
30
4
33
20
9
5
6
29
31
-2
32
21
9
5
7
32
35
-3
32
21
8
5
8
30
41
-11
29
21
7
6
8
25
20
5
27
21
7
6
8
30
35
-5
27
20
5
6
9
26
34
-8
21
21
5
4
12
21
31
-10
19
21
5
4
12
20
33
-13
19
21
3
6
12
24
47
-23
15
21
2
5
14
14
39
-25
11
Команда
1
Хаммарбю
2
Сириус
3
Эльфсборг
4
Юргорден
5
ГАИС
6
Гетеборг
7
Кальмар
8
Хэкен
9
Броммапойкарна
10
Мальме
11
Вестерос
12
АИК
13
Дегерфорс
14
Мьеллбю
15
Эргрюте
16
Хальмстад
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
11
9
1
1
34
6
28
28
11
7
2
2
25
15
10
23
11
6
3
2
17
9
8
21
11
6
1
4
29
12
17
19
11
5
4
2
16
4
12
19
11
5
3
3
15
13
2
18
10
5
2
3
14
12
2
17
11
4
5
2
18
18
0
17
10
4
3
3
15
12
3
15
11
4
1
6
24
21
3
13
10
3
4
3
15
13
2
13
9
4
0
5
11
18
-7
12
10
3
2
5
11
14
-3
11
10
3
1
6
11
15
-4
10
10
1
6
3
16
18
-2
9
10
2
2
6
7
17
-10
8
Команда
1
Сириус
2
Юргорден
3
АИК
4
Мальме
5
Вестерос
6
Хэкен
7
Эльфсборг
8
Хаммарбю
9
Броммапойкарна
10
Мьеллбю
11
Гетеборг
12
ГАИС
13
Дегерфорс
14
Эргрюте
15
Хальмстад
16
Кальмар
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
8
1
1
25
12
13
25
10
7
1
2
17
7
10
22
11
5
5
1
18
13
5
20
10
6
2
2
13
11
2
20
11
6
1
4
17
22
-5
19
10
4
4
2
16
12
4
16
10
3
4
3
12
12
0
13
10
3
3
4
14
14
0
12
11
3
3
5
15
23
-8
12
10
2
5
3
15
19
-4
11
10
3
2
5
15
28
-13
11
10
2
2
6
9
16
-7
8
11
2
2
7
9
19
-10
8
11
2
0
9
8
29
-21
6
11
0
3
8
7
22
-15
3
11
0
2
9
7
19
-12
2
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
1
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
ФотоКордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
4
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
1
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+