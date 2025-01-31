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Швеция. Аллсвенскан
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Эльфсборг
Новости
€ 12 млн
Эльфсборг - новости команды
Бурос
Швеция. Аллсвенскан
Стадион:
Бурос Арена
Сайт:
http://www.elfsborg.se
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Экс-динамовец возглавил «Пизу» из Серии А
3 февраля
12 команд вылетели из Лиги Европы и завершили евросезон
2025.01.31 01:15
Лига Европы. Победы «МЮ», «Тоттенхэма», «Ромы» и «Аякса», ПАОК Чалова и Оздоева проиграл
2025.01.31 00:58
Трансляция
«Тоттенхэм» – «Эльфсборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025
2025.01.30 21:50
Трансляция
«Эльфсборг» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025
2025.01.23 21:50
Трансляция
«Эльфсборг» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024
2024.12.12 21:35
Трансляция
«Атлетик» – «Эльфсборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024
2024.11.28 19:35
Лига Европы. «МЮ» едва не проиграл «Порту», ведя в два мяча; поражения «Ромы» и ПАОКа с Чаловым и Оздоевым
2024.10.03 23:59
Трансляция
«Эльфсборг» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024
2024.10.03 20:50
«Эльфсборг» – «Рома»: прогноз на точный счет матча – 3 октября 2024 года
2024.10.02 19:54
Трансляция
«АЗ Алкмаар» – «Эльфсборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
2024.09.25 18:35
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
2024.08.23 08:25
Интересная развязка чемпионской гонки в Швеции – «Мальме» вернул себе титул
2023.11.13 15:18
1
Клаэссон намерен повысить свой уровень, выступая в «Краснодаре»
2017.01.25 13:18
«Краснодар» подтвердил переход Клаэссона
2017.01.25 11:28
5
Источник: Клаэссон подписал контракт с «Краснодаром»
2017.01.23 22:32
8
Клаэссон прошел медосмотр в «Краснодаре»
2017.01.19 23:34
1
В «Эльфсборге» подтвердили, что контактируют с «Краснодаром» по Клаэссону
2017.01.19 22:52
2
«Краснодар» предложил за Клаэссона 2 миллиона
2017.01.17 14:00
1
«Краснодар» может подписать полузащитника сборной Швеции
2017.01.16 19:12
В Швеции сообщают о готовности ЦСКА подписать Клаэссона
2017.01.10 17:06
4
Ловчев: «Бечирай и Холмен могут помочь «Динамо» только в сохранении прописки в Премьер-лиге»
2016.02.21 23:47
2
Сысоев: «Надеемся, что новички уже в самом ближайшем будущем смогут приносить пользу «Динамо»
2016.02.18 23:36
Холмен: «Динамо» способно воплотить в жизнь мою мечту»
2016.02.18 21:31
3
Бечирай и Холмен стали игроками «Динамо»
2016.02.18 19:47
2
«Динамо» договорилось о переходе защитника «Эльфсборга»
2016.02.11 11:34
5
Главные новости
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
1
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
Фото
Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
4
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
1
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
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