«Краснодар» предложил за Клаэссона 2 миллиона

Полузащитник «Эльфсборга» Виктор Клаэссон до закрытия зимнего трансферного окна может перейти в «Краснодар». «Быки» готовы заплатить за футболиста 1,9 миллиона евро с возможностью увеличения стоимости при достижении игроком определенных результатов в российском клубе. Сам 25-летний футболист при переходе получит контракт с годовой зарплатой 500 тысяч евро, утверждает Aftonbladet.

Рыночная стоимость полузащитника оценивается в 1,5 миллиона евро. В прошедшем сезоне Клаэссон провел в чемпионате Швеции 29 матчей, в которых забил восемь голов. Ранее сообщалось, что футболистом интересуется ЦСКА.