Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Краснодар» предложил за Клаэссона 2 миллиона

    Полузащитник «Эльфсборга» Виктор Клаэссон до закрытия зимнего трансферного окна может перейти в «Краснодар». «Быки» готовы заплатить за футболиста 1,9 миллиона евро с возможностью увеличения стоимости при достижении игроком определенных результатов в российском клубе. Сам 25-летний футболист при переходе получит контракт с годовой зарплатой 500 тысяч евро, утверждает Aftonbladet.

    Рыночная стоимость полузащитника оценивается в 1,5 миллиона евро. В прошедшем сезоне Клаэссон провел в чемпионате Швеции 29 матчей, в которых забил восемь голов. Ранее сообщалось, что футболистом интересуется ЦСКА.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.01.2017 14:00
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 
    11