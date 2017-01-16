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    «Краснодар» может подписать полузащитника сборной Швеции

    Полузащитник шведского «Эльфсборга» Виктор Клаэссон может продолжить карьеру в России, пишет Fotbollskanalen. По имеющимся данным, в услугах 25-летнего футболиста заинтересован «Краснодар».

    Руководство «Эльфсборга» пока не комментирует данную информацию, отмечая лишь, что интерес к Клаэссону проявляют целый ряд европейских команд. Ранее сообщалось, что за игроком пристально наблюдали скауты московского ЦСКА.

    За «Эльфсборг» Клаэссон сыграл 177 матчей, забил 45 мячей. В футболке сборной Швеции провел девять встреч, забил один мяч.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.01.2017 19:12
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