03.10.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы, 2 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Эльфсборг
Эльфсборг
4-3-1-2
31
Петтерссон
23
Хульт
4
Хенрикссон
59
Йегбе
3
23
Зенели
6
30
Байду
9
Зенели
37
Касем
15
Хедлунд
3-3-1-2-1
99
Свилар
2
Челик
5
Н'Дика
22
Эрмосо
23
Абдулхамид
5
Паредес
17
Анхелиньо
61
Писилли
18
Соуле
8
Бальданци
14
Шомуродов
9
Зенели
9
Абдулаи
9
Абдулаи
9
Зенели
30
Байду
17
Фрик
17
Фрик
30
Байду
61
Писилли
4
Кристанте
4
Кристанте
61
Писилли
8
Бальданци
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
8
Бальданци
23
Абдулхамид
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
23
Абдулхамид
14
Шомуродов
9
Довбик
9
Довбик
14
Шомуродов
18
Соуле
21
Дибала
21
Дибала
18
Соуле
Остались в запасе
Эльфсборг
Рома
1
Melker Uppenberg
ВР
16
Marcus Bundgaard
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
20
Gottfrid Rapp
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
13
Johan Larsson
ЦФ
21
Leo Östman
ЦФ
11
E. Holten
ЦФ
13
Мэтью Райан
ВР
1
Ренато Марин
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
17
Куадио Коне
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
1
Melker Uppenberg
ВР
16
Marcus Bundgaard
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
20
Gottfrid Rapp
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
13
Johan Larsson
ЦФ
21
Leo Östman
ЦФ
11
E. Holten
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
1
Ренато Марин
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
17
Куадио Коне
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Эльфсборг - Рома
3
1
Всего ударов по воротам
6
23
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
25
75
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
12
5
Офсайды
2
2
Количество передач
283
848
Сейвы
5
4
Точность передач %
75
92
Удары мимо ворот
2
11
Блокированные удары
0
7
Удары из пределов штрафной
6
14
Удары из-за пределов штрафной
0
9
xG (ожидаемые голы)
1.07
1.05
Смотреть прямую трансляцию матча «Эльфсборг» против «Ромы», 2-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эльфсборг» – «Рома»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»