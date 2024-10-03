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  • «Эльфсборг» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

«Эльфсборг» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

3 октября 2024, 20:50
Эльфсборг
03.10.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 2 тур
1 : 0
Завершен
Рома
44' М. Байду (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльфсборг
31
Исак Петтерссон
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
3
Buhari Ibrahim
ЦЗ
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
59
Терри Йегбе
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
23
Бесфорт Зенели
ЦП
6
Timothy Ouma
ЦП
30
Майкл Байду
ЦП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
37
Ахмед Касем
ЦФ
Рома
99
Миле Свилар
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Леандро Паредес
(К) ОП
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Эльфсборг
1
Melker Uppenberg
ВР
16
Marcus Bundgaard
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
20
Gottfrid Rapp
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
13
Johan Larsson
ЦФ
21
Leo Östman
ЦФ
11
E. Holten
ЦФ
9
Джалал Абдулаи
ЦФ
17
Пер Фрик
ЦФ
Рома
13
Мэтью Райан
ВР
1
Ренато Марин
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
4
Бриан Кристанте
ЦП
17
Куадио Коне
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
9
Артем Довбик
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
4-3-1-2
31
Петтерссон
23
Хульт
4
Хенрикссон
59
Йегбе
3
23
Зенели
6
30
Байду
9
Зенели
37
Касем
15
Хедлунд
3-3-1-2-1
99
Свилар
2
Челик
5
Н'Дика
22
Эрмосо
23
Абдулхамид
5
Паредес
17
Анхелиньо
61
Писилли
18
Соуле
8
Бальданци
14
Шомуродов
9
Зенели
9
Абдулаи
9
Абдулаи
9
Зенели
30
Байду
17
Фрик
17
Фрик
30
Байду
61
Писилли
4
Кристанте
4
Кристанте
61
Писилли
8
Бальданци
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
8
Бальданци
23
Абдулхамид
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
23
Абдулхамид
14
Шомуродов
9
Довбик
9
Довбик
14
Шомуродов
18
Соуле
21
Дибала
21
Дибала
18
Соуле
Остались в запасе
Эльфсборг
Рома
1
Melker Uppenberg
ВР
16
Marcus Bundgaard
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
20
Gottfrid Rapp
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
13
Johan Larsson
ЦФ
21
Leo Östman
ЦФ
11
E. Holten
ЦФ
13
Мэтью Райан
ВР
1
Ренато Марин
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
17
Куадио Коне
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
1
Melker Uppenberg
ВР
16
Marcus Bundgaard
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
20
Gottfrid Rapp
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
13
Johan Larsson
ЦФ
21
Leo Östman
ЦФ
11
E. Holten
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
1
Ренато Марин
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
17
Куадио Коне
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Эльфсборг - Рома
3
1
Всего ударов по воротам
6
23
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
25
75
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
12
5
Офсайды
2
2
Количество передач
283
848
Сейвы
5
4
Точность передач %
75
92
Удары мимо ворот
2
11
Блокированные удары
0
7
Удары из пределов штрафной
6
14
Удары из-за пределов штрафной
0
9
xG (ожидаемые голы)
1.07
1.05

Смотреть прямую трансляцию матча «Эльфсборг» против «Ромы», 2-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эльфсборг»«Рома»

«Эльфсборг» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Рома Эльфсборг
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