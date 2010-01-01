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    Эльфсборг - результаты

    Город Бурос
    Дивизион Швеция-Аллсвенскан
    Сайт www.elfsborg.se
    Стадион Бурос Арена
    Тренер Магнус Хаглунд
    Турниры:
    Лига конференций (2022/2023), ответный матч
    2 раунд
    ответный матч    		 28 июля, четверг 19:45 Эльфсборг 1:2 Мольде
    Лига конференций (2022/2023), первый матч
    2 раунд
    первый матч    		 21 июля, четверг 19:00 Мольде 4:1 Эльфсборг
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