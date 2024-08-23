Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы

В четверг состоялись первые матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы-2024/25.

«Динамо» (Минск) – «Андерлехт» – 0:1 (0:1)

Российский хавбек «Динамо» Игорь Школик вышел на замену на 72-й минуте.

«Ягеллония» – «Аякс» – 1:4 (1:2)

«Лудогорец» – «Петрокуб» – 4:0 (1:0)

«Лугано» – «Бешикташ» – 3:3 (1:1)

ЛАСК – ФКСБ – 1:1 (1:1)

РФШ – АПОЭЛ – 2:1 (2:0)

«Маккаби» (Тель-Авив) – ТСЦ (Бачка Топола) – 3:0 (1:0)

ПАОК – «Шэмрок Роверс» – 4:0 (1:0)

Полузащитник ПАОК Магомед Оздоев провел весь матч. Нападающий греческого клуба Федор Чалов вышел на замену на 64-й минуте и не реализовал пенальти на 90+3-й.

«Ференцварош» – «Борац» (Баня-Лука) – 0:0

«Мольде» – «Эльфсборг» – 0:1 (0:1)

«Брага» – «Рапид» (Вена) – 2:1 (1:1)

«Виктория» (Пльзень) – «Хартс» – 1:0 (0:0)

Ответные матчи пройдут 29 августа.