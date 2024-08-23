Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы

В четверг состоялись первые матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы-2024/25.
«Динамо» (Минск) – «Андерлехт» – 0:1 (0:1)
Российский хавбек «Динамо» Игорь Школик вышел на замену на 72-й минуте.
«Ягеллония» – «Аякс» – 1:4 (1:2)
«Лудогорец» – «Петрокуб» – 4:0 (1:0)
«Лугано» – «Бешикташ» – 3:3 (1:1)
«Маккаби» (Тель-Авив) – ТСЦ (Бачка Топола) – 3:0 (1:0)
ПАОК – «Шэмрок Роверс» – 4:0 (1:0)
Полузащитник ПАОК Магомед Оздоев провел весь матч. Нападающий греческого клуба Федор Чалов вышел на замену на 64-й минуте и не реализовал пенальти на 90+3-й.
«Ференцварош» – «Борац» (Баня-Лука) – 0:0
«Мольде» – «Эльфсборг» – 0:1 (0:1)
«Брага» – «Рапид» (Вена) – 2:1 (1:1)
«Виктория» (Пльзень) – «Хартс» – 1:0 (0:0)
Ответные матчи пройдут 29 августа.
- Победитель в каждой паре выйдет в лиговый этап Лиги Европы, проигравший – в лиговый этап Лиги конференций.
- В лиговый этап турнира уже отобрались 17 клубов: «Рома», «Манчестер Юнайтед», «Порту», «Айнтрахт» Ф, «Лацио», «Тоттенхэм», «Реал Сосьедад», «АЗ Алкмаар», «Олимпиакос», «Лион», «Атлетик», «Хоффенхайм», «Ницца», «Рейнджерс», «Юнион» СЖ, «Фенербахче», «Твенте». Также туда попадут 7 команд, проигравших в раунде плей-офф Лиги чемпионов.
Источник: «Бомбардир»