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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Борац - Ференцварош
Борац - Ференцварош: обзор матча 29 августа 2024
Борац
29.08.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 4 раунд
1 : 1
Первый матч – 0 : 0
Счет по пенальти – 2 : 3
Завершен
Ференцварош
104'
С. Граховац
111'
Б. Варга (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борац - Ференцварош
Пенальти не реализован!
С. Граховац
ГОЛ!
К. Боржес
2:3
Пенальти не реализован!
D. Cavic
ГОЛ!
М. Абу Фани
2:2
ГОЛ!
С. Савич
2:1
ГОЛ!
М. Бен Ромдан
1:1
ГОЛ!
З. Квржич
1:0
Пенальти не реализован!
Ф. Ромменс
Пенальти не реализован!
С. Эррера
Желтая карточка
Б. Мейерс
119'
111'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Варга
Желтая карточка
F. Manojlović
109'
106'
Замена
Ж. Грубер
️️️️
И. Сиссе
ГОЛ! 1:0!
С. Граховац
Пас отдал
Д. Греля
104'
102'
Желтая карточка
М. Кнустер
Желтая карточка
Д. Греля
95'
Замена
Д. Вукович
️️️️
Й. Лукич
94'
90'
+5
Желтая карточка
Б. Варга
Желтая карточка
С. Эррера
90'
+1
Замена
А. Пихлер
️️️️
D. Skorup
85'
Замена
З. Квржич
️️️️
М. Вукчевич
85'
85'
Замена
Б. Варга
️️️️
А. Пешич
76'
Замена
Э. Чивич
️️️️
К. Рамирес
Замена
Д. Греля
️️️️
Э. Кулашин
75'
70'
Замена
К. Боржес
️️️️
А. Траоре
Замена
D. Cavic
️️️️
N. Srećković
64'
63'
Желтая карточка
М. Бен Ромдан
46'
Замена
К. Закариассен
️️️️
Х. Майга
46'
Замена
М. Бен Ромдан
️️️️
В. Мисиджан
41'
Желтая карточка
В. Мисиджан
8'
Желтая карточка
Х. Майга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борац
45
Filip Manojlović
ВР
16
Себастьян Эррера
ЛЗ
2
Барт Мейерс
ЦЗ
24
Юрих Каролина
ЦЗ
15
Срджан Граховац
ЦП
8
D. Skorup
ЦП
20
Nikola Srećković
ЦП
27
Энвер Кулашин
ПВ
15
Марко Вукчевич
ЦФ
77
Стефан Савич
ЦФ
17
Йово Лукич
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
26
Ибрахим Сиссе
ЦЗ
80
Хабиб Майга
ОП
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
14
Адама Траоре
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Борац
1
Дамьян Шишковски
ВР
20
Зоран Квржич
ЦЗ
29
Nikola Pejović
ЦЗ
18
Александар Субич
ЦЗ
29
Savo Susic
ЦЗ
10
Давид Вукович
ЛВ
8
Алекс Пихлер
ЦП
88
Дамир Греля
ЦП
49
Stefan Marčetić
ЦФ
23
S. Vranjes
ЦФ
22
David Cavic
ЦФ
9
Esmir Hasukić
ЦФ
Ференцварош
1
Адам Варга
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
54
Norbert Kaján
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
20
Кади Боржес
АП
30
Жомбор Грубер
ЦФ
19
Бернабеш Варга
ЦФ
3-3-1-3
45
16
Эррера
24
Каролина
2
Мейерс
15
Граховац
8
20
27
Кулашин
17
Лукич
77
Савич
15
Вукчевич
3-1-2-1-3
90
Дибус
5
Кнустер
26
Сиссе
2
Рамирес
80
Майга
25
Макрецкис
15
Абу Фани
88
Ромменс
8
Пешич
14
Траоре
7
Мисиджан
15
Вукчевич
20
Квржич
20
Квржич
15
Вукчевич
8
8
Пихлер
8
Пихлер
8
27
Кулашин
88
Греля
88
Греля
27
Кулашин
17
Лукич
10
Вукович
10
Вукович
17
Лукич
20
22
22
20
2
Рамирес
77
Чивич
77
Чивич
2
Рамирес
80
Майга
16
Закариассен
16
Закариассен
80
Майга
7
Мисиджан
5
Бен Ромдан
5
Бен Ромдан
7
Мисиджан
14
Траоре
20
Боржес
20
Боржес
14
Траоре
26
Сиссе
30
Грубер
30
Грубер
26
Сиссе
8
Пешич
19
Варга
19
Варга
8
Пешич
Остались в запасе
Борац
Ференцварош
1
Дамьян Шишковски
ВР
29
Nikola Pejović
ЦЗ
18
Александар Субич
ЦЗ
29
Savo Susic
ЦЗ
49
Stefan Marčetić
ЦФ
23
S. Vranjes
ЦФ
9
Esmir Hasukić
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович
1
Адам Варга
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
54
Norbert Kaján
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
1
Дамьян Шишковски
ВР
29
Nikola Pejović
ЦЗ
18
Александар Субич
ЦЗ
29
Savo Susic
ЦЗ
49
Stefan Marčetić
ЦФ
23
S. Vranjes
ЦФ
9
Esmir Hasukić
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Варга
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
54
Norbert Kaján
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
Главный тренер
Младен Зизович
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча Борац - Ференцварош
4
5
Всего ударов по воротам
5
8
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
2
3
Нарушения
14
14
Сейвы
0
3
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
1
3
Матчи команд
Борац
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 15 тур
Борац
- : -
29.11.2026
Сараево
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 14 тур
Железничар
0 : 4
21.11.2026
Борац
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 13 тур
Борац
4 : 1
08.11.2026
Радник Биелина
Лига конференций, 3 тур
Мьеллбю
2 : 0
05.11.2026
Борац
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 12 тур
Челик
2 : 4
31.10.2026
Борац
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
0 : 0
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Ламбрехтс
(Левен)
Стадион:
Gradski Stadion, Banja Luka
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