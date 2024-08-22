Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ференцварош - Борац
Ференцварош - Борац: обзор матча 22 августа 2024
Ференцварош
22.08.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 4 раунд
0 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Борац
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ференцварош - Борац
Желтая карточка
В. Мисиджан
90'
+3
Замена
К. Боржес
️️️️
К. Закариассен
82'
78'
Желтая карточка
З. Квржич
78'
Замена
Д. Греля
️️️️
Э. Кулашин
74'
Желтая карточка
С. Граховац
74'
Замена
А. Пихлер
️️️️
D. Skorup
Замена
Э. Чивич
️️️️
К. Рамирес
69'
62'
Замена
D. Cavic
️️️️
N. Srećković
Замена
Х. Майга
️️️️
М. Абу Фани
60'
Замена
А. Пешич
️️️️
Б. Варга
60'
Замена
В. Мисиджан
️️️️
М. Бен Ромдан
60'
22'
Желтая карточка
Ю. Каролина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
26
Ибрахим Сиссе
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
14
Адама Траоре
ЦФ
19
Бернабеш Варга
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Борац
45
Filip Manojlović
ВР
2
Барт Мейерс
ЦЗ
24
Юрих Каролина
ЦЗ
20
Зоран Квржич
ЦЗ
15
Срджан Граховац
ЦП
8
D. Skorup
ЦП
20
Nikola Srećković
ЦП
27
Энвер Кулашин
ПВ
15
Марко Вукчевич
ЦФ
77
Стефан Савич
ЦФ
17
Йово Лукич
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович
Ференцварош
1
Адам Варга
ВР
63
Даниэль Радноти
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
77
Элдар Чивич
ЛЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
54
Norbert Kaján
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
80
Хабиб Майга
ОП
20
Кади Боржес
АП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
Борац
92
Nikola Milicevic
ВР
1
Дамьян Шишковски
ВР
29
Nikola Pejović
ЦЗ
18
Александар Субич
ЦЗ
29
Savo Susic
ЦЗ
8
Алекс Пихлер
ЦП
88
Дамир Греля
ЦП
45
P. Karaklajic
ЦП
22
David Cavic
ЦФ
23
S. Vranjes
ЦФ
9
Esmir Hasukić
ЦФ
49
Stefan Marčetić
ЦФ
3-4-1-2
90
Дибус
2
Рамирес
5
Кнустер
26
Сиссе
25
Макрецкис
5
Бен Ромдан
15
Абу Фани
16
Закариассен
88
Ромменс
19
Варга
14
Траоре
3-3-1-3
45
2
Мейерс
24
Каролина
20
Квржич
15
Граховац
8
20
27
Кулашин
17
Лукич
77
Савич
15
Вукчевич
2
Рамирес
77
Чивич
77
Чивич
2
Рамирес
15
Абу Фани
80
Майга
80
Майга
15
Абу Фани
16
Закариассен
20
Боржес
20
Боржес
16
Закариассен
5
Бен Ромдан
7
Мисиджан
7
Мисиджан
5
Бен Ромдан
19
Варга
8
Пешич
8
Пешич
19
Варга
8
8
Пихлер
8
Пихлер
8
27
Кулашин
88
Греля
88
Греля
27
Кулашин
20
22
22
20
Остались в запасе
Ференцварош
Борац
1
Адам Варга
ВР
63
Даниэль Радноти
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
54
Norbert Kaján
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
92
Nikola Milicevic
ВР
1
Дамьян Шишковски
ВР
29
Nikola Pejović
ЦЗ
18
Александар Субич
ЦЗ
29
Savo Susic
ЦЗ
45
P. Karaklajic
ЦП
23
S. Vranjes
ЦФ
9
Esmir Hasukić
ЦФ
49
Stefan Marčetić
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович
Остались в запасе
1
Адам Варга
ВР
63
Даниэль Радноти
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
54
Norbert Kaján
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
Остались в запасе
92
Nikola Milicevic
ВР
1
Дамьян Шишковски
ВР
29
Nikola Pejović
ЦЗ
18
Александар Субич
ЦЗ
29
Savo Susic
ЦЗ
45
P. Karaklajic
ЦП
23
S. Vranjes
ЦФ
9
Esmir Hasukić
ЦФ
49
Stefan Marčetić
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Младен Зизович
Статистика матча Ференцварош - Борац
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
0 : 0
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Борац
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 15 тур
Борац
- : -
29.11.2026
Сараево
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 14 тур
Железничар
0 : 4
21.11.2026
Борац
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 13 тур
Борац
4 : 1
08.11.2026
Радник Биелина
Лига конференций, 3 тур
Мьеллбю
2 : 0
05.11.2026
Борац
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 12 тур
Челик
2 : 4
31.10.2026
Борац
Информация о матче
Главный судья:
Ник Уэлш
Стадион:
Групама Арена
Новости команд
Все
Ференцварош
Борац
«Ференцварош» – «Целе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Ференцвароша» и «Целе» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Милан» – «Ференцварош»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мьелльбю» и «Бораца» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Европы: шансы «Милана» и «Ференцвароша» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ференцварош» – «Целе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Ференцвароша» и «Целе» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Милан» – «Ференцварош»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Милана» и «Ференцвароша» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы: шансы «Ференцвароша» и «Торреенсе» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Конференций: шансы «Мьелльбю» и «Бораца» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Борац» – «КуПС»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Бораца» и «КуПС» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Панатинаикос» – «Борац»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига конференций: шансы «Панатинаикоса» и «Бораца» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+