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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Эльфсборг - Мольде
Эльфсборг - Мольде: обзор матча 29 августа 2024
Эльфсборг
29.08.2024, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
0 : 1
Первый матч – 1 : 0
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Мольде
62'
В. Бериша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльфсборг - Мольде
ГОЛ!
Н. Хульт
4:1
ГОЛ!
М. Фьортофт Левик
3:1
ГОЛ!
Б. Зенели
3:0
Пенальти не реализован!
Э. Хестад
ГОЛ!
С. Хедлунд
2:0
ГОЛ!
М. Байду
1:0
Пенальти не реализован!
М. Андре Кааса
Замена
J. Thomasen
️️️️
B. Ibrahim
120'
+1
Замена
Г. Хенрикссон
️️️️
С. Хольмен
115'
106'
Замена
В. Лунд Йенсен
️️️️
А. Хагельскьер
105'
Замена
Э. Хестад
️️️️
М. Эйкрем
100'
Желтая карточка
К. Эриксен
100'
Замена
М. Линнес
️️️️
Х. Стеневик
99'
Желтая карточка
А. Хагельскьер
Замена
А. Зенели
️️️️
А. Касем
91'
Замена
E. Holten
️️️️
Д. Абдулаи
91'
90'
Желтая карточка
М. Меллер Дели
84'
Замена
М. Андре Кааса
️️️️
В. Бериша
62'
ГОЛ! 0:1!
В. Бериша
Пас отдал
М. Эйкрем
62'
Замена
В. Бериша
️️️️
Э. Брейвик
39'
Желтая карточка
Х. Стеневик
Желтая карточка
Б. Зенели
27'
Желтая карточка
Д. Абдулаи
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльфсборг
31
Исак Петтерссон
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
3
Buhari Ibrahim
ЦЗ
59
Терри Йегбе
ЦЗ
6
Timothy Ouma
ЦП
23
Бесфорт Зенели
ЦП
30
Майкл Байду
ЦП
9
Джалал Абдулаи
ЦФ
37
Ахмед Касем
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
Мольде
22
Альберт Посиадала
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
6
Мадс Энггор
ЦП
10
Эмиль Брейвик
ЦП
16
Кристиан Эриксен
АП
23
Магнус Эйкрем
АП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
25
Casper Öyvann
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Эльфсборг
16
Marcus Bundgaard
ВР
1
Melker Uppenberg
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
27
Ludvig Richtner
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
11
E. Holten
ЦФ
13
Johan Larsson
ЦФ
21
Leo Östman
ЦФ
Мольде
34
Шон МакДермотт
ВР
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
23
Sondre Milian Granaas
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
5
Эйрик Хестад
ПВ
29
Густав Нихейм
ЦФ
24
Фредерик Илер
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
4-3-3
31
Петтерссон
23
Хульт
3
59
Йегбе
8
Хольмен
6
23
Зенели
30
Байду
15
Хедлунд
37
Касем
9
Абдулаи
3-3-3-1
22
Посиадала
19
Хауган
45
Хагельскьер
8
Левик
6
Энггор
10
Брейвик
17
Дели
18
Стеневик
23
Эйкрем
16
Эриксен
25
8
Хольмен
4
Хенрикссон
4
Хенрикссон
8
Хольмен
3
18
18
3
37
Касем
9
Зенели
9
Зенели
37
Касем
9
Абдулаи
11
11
9
Абдулаи
45
Хагельскьер
5
Лунд Йенсен
5
Лунд Йенсен
45
Хагельскьер
18
Стеневик
25
Линнес
25
Линнес
18
Стеневик
Бериша
15
Кааса
15
Кааса
Бериша
23
Эйкрем
5
Хестад
5
Хестад
23
Эйкрем
10
Брейвик
14
Бериша
14
Бериша
10
Брейвик
Остались в запасе
Эльфсборг
Мольде
16
Marcus Bundgaard
ВР
1
Melker Uppenberg
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
27
Ludvig Richtner
ЦЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
13
Johan Larsson
ЦФ
21
Leo Östman
ЦФ
34
Шон МакДермотт
ВР
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
23
Sondre Milian Granaas
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
29
Густав Нихейм
ЦФ
24
Фредерик Илер
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
16
Marcus Bundgaard
ВР
1
Melker Uppenberg
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
27
Ludvig Richtner
ЦЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
13
Johan Larsson
ЦФ
21
Leo Östman
ЦФ
Остались в запасе
34
Шон МакДермотт
ВР
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
23
Sondre Milian Granaas
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
29
Густав Нихейм
ЦФ
24
Фредерик Илер
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Эльфсборг - Мольде
2
4
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
11
6
Нарушения
11
8
Офсайды
5
0
Сейвы
2
9
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
0
1
Матчи команд
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
- : -
29.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Эльфсборг
2 : 1
01.11.2026
Эргрюте
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Мольде
- : -
04.12.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
2 : 1
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Информация о матче
Главный судья:
Харм Осмерс
(Ганновер)
Стадион:
Borås Arena, Boras
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