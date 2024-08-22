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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мольде - Эльфсборг
Мольде - Эльфсборг: обзор матча 22 августа 2024
Мольде
22.08.2024, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
0 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Эльфсборг
15'
А. Касем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мольде - Эльфсборг
89'
Желтая карточка
И. Петтерссон
Желтая карточка
Э. Хауган
84'
77'
Замена
E. Holten
️️️️
П. Фрик
Замена
В. Бериша
️️️️
М. Андре Кааса
72'
Желтая карточка
В. Лунд Йенсен
64'
62'
Замена
П. Фрик
️️️️
А. Касем
Замена
Э. Хауган
️️️️
C. Öyvann
46'
Замена
М. Энггор
️️️️
Э. Брейвик
46'
43'
Желтая карточка
А. Касем
Желтая карточка
М. Фьортофт Левик
26'
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Касем
Пас отдал
М. Байду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
22
Альберт Посиадала
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
10
Эмиль Брейвик
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
16
Кристиан Эриксен
АП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
25
Casper Öyvann
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Эльфсборг
31
Исак Петтерссон
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
3
Buhari Ibrahim
ЦЗ
59
Терри Йегбе
ЦЗ
23
Бесфорт Зенели
ЦП
6
Timothy Ouma
ЦП
30
Майкл Байду
ЦП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
9
Джалал Абдулаи
ЦФ
37
Ахмед Касем
ЦФ
Мольде
34
Шон МакДермотт
ВР
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
16
Alwande Roaldsoy
ЦП
23
Sondre Milian Granaas
ЦП
6
Мадс Энггор
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
5
Эйрик Хестад
ПВ
14
Ветон Бериша
ЦФ
24
Фредерик Илер
ЦФ
11
Aaron Olanare
ЦФ
29
Густав Нихейм
ЦФ
Эльфсборг
16
Marcus Bundgaard
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
27
Ludvig Richtner
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
21
Leo Östman
ЦФ
13
Johan Larsson
ЦФ
11
E. Holten
ЦФ
17
Пер Фрик
ЦФ
3-3-3-1
22
Посиадала
8
Левик
5
Лунд Йенсен
45
Хагельскьер
17
Дели
15
Кааса
10
Брейвик
23
Эйкрем
16
Эриксен
18
Стеневик
25
4-3-3
31
Петтерссон
8
Хольмен
3
59
Йегбе
23
Хульт
23
Зенели
6
30
Байду
37
Касем
9
Абдулаи
15
Хедлунд
25
19
Хауган
19
Хауган
25
10
Брейвик
6
Энггор
6
Энггор
10
Брейвик
15
Кааса
14
Бериша
14
Бериша
15
Кааса
Фрик
11
11
Фрик
37
Касем
17
Фрик
17
Фрик
37
Касем
Остались в запасе
Мольде
Эльфсборг
34
Шон МакДермотт
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
16
Alwande Roaldsoy
ЦП
23
Sondre Milian Granaas
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
5
Эйрик Хестад
ПВ
24
Фредерик Илер
ЦФ
11
Aaron Olanare
ЦФ
29
Густав Нихейм
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
16
Marcus Bundgaard
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
27
Ludvig Richtner
ЦЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
9
Арбер Зенели
ЛВ
21
Leo Östman
ЦФ
13
Johan Larsson
ЦФ
Остались в запасе
34
Шон МакДермотт
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
16
Alwande Roaldsoy
ЦП
23
Sondre Milian Granaas
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
5
Эйрик Хестад
ПВ
24
Фредерик Илер
ЦФ
11
Aaron Olanare
ЦФ
29
Густав Нихейм
ЦФ
Остались в запасе
16
Marcus Bundgaard
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
27
Ludvig Richtner
ЦЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
9
Арбер Зенели
ЛВ
21
Leo Östman
ЦФ
13
Johan Larsson
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Мольде - Эльфсборг
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Мольде
- : -
04.12.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
2 : 1
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
- : -
29.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Эльфсборг
2 : 1
01.11.2026
Эргрюте
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Акер Стэдион
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