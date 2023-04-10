Эрлинг Моэ
Тренер
|Имя
|Эрлинг
|Фамилия
|Моэ
|Команда
|Мольде
|Гражданство
|Норвегия
|Дата рождения
|6 января 1958
|Имя
|Эрлинг
|Фамилия
|Моэ
|Команда
|Мольде
|Гражданство
|Норвегия
|Дата рождения
|6 января 1958
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Мольде
|30
|0
|0
|30
|Дата
|Матч
|10.04.2023
|Тромсе
|0 : 0
|Мольде
|16.04.2023
|Мольде
|0 : 0
|Русенборг
|23.04.2023
|Лиллестрем
|0 : 0
|Мольде
|30.04.2023
|Мольде
|0 : 0
|Стабек
|07.05.2023
|ХамКам
|0 : 0
|Мольде
|13.05.2023
|Мольде
|0 : 0
|Стремсгодсет
|16.05.2023
|Олесунн
|0 : 0
|Мольде
|29.05.2023
|Мольде
|0 : 0
|Сандефьорд
|04.06.2023
|Викинг
|0 : 0
|Мольде
|11.06.2023
|Одд
|0 : 0
|Мольде
|25.06.2023
|Мольде
|0 : 0
|Хаугесунд
|02.07.2023
|Буде-Глимт
|0 : 0
|Мольде
|09.07.2023
|Мольде
|0 : 0
|Бранн
|15.07.2023
|Волеренга
|0 : 0
|Мольде
|22.07.2023
|Мольде
|0 : 0
|Сарпсборг 08
|30.07.2023
|Стабек
|0 : 0
|Мольде
|06.08.2023
|Мольде
|0 : 0
|Олесунн
|13.08.2023
|Сандефьорд
|0 : 0
|Мольде
|20.08.2023
|Мольде
|0 : 0
|Волеренга
|27.08.2023
|Мольде
|0 : 0
|Викинг
|03.09.2023
|Хаугесунд
|0 : 0
|Мольде
|17.09.2023
|Мольде
|0 : 0
|Одд
|24.09.2023
|Стремсгодсет
|0 : 0
|Мольде
|08.10.2023
|Мольде
|0 : 0
|Буде-Глимт
|22.10.2023
|Бранн
|0 : 0
|Мольде
|29.10.2023
|Мольде
|0 : 0
|Тромсе
|05.11.2023
|Русенборг
|0 : 0
|Мольде
|12.11.2023
|Мольде
|0 : 0
|Лиллестрем
|26.11.2023
|Сарпсборг 08
|0 : 0
|Мольде
|02.12.2023
|Мольде
|0 : 0
|ХамКам