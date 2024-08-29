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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бешикташ - Лугано
Бешикташ - Лугано: обзор матча 29 августа 2024
Бешикташ
29.08.2024, четверг, 21:00
Лига Европы, 4 раунд
5 : 1
Первый матч – 3 : 3
Завершен
Лугано
7'
Ч. Иммобиле
65'
Ж. Фернандеш
70'
Рафа
71'
Ч. Иммобиле
90+2'
С. Учан
59'
Ш. Влади
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бешикташ - Лугано
ГОЛ! 5:1!
С. Учан
Пас отдал
Э. Мучи
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
У. Бизлими
Замена
С. Учан
️️️️
Ж. Фернандеш
87'
Замена
Д. Келеш
️️️️
Рафа
87'
Замена
Ч. Ндур
️️️️
М. Рашица
77'
77'
Замена
Z. Brault Guillard
️️️️
М. Дзанотти
77'
Замена
Я. Чиминьяни
️️️️
Ш. Влади
ГОЛ! 4:1!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Ж. Фернандеш
71'
71'
Замена
М. Боттани
️️️️
А. Гргич
ГОЛ! 3:1!
Рафа
Пас отдал
М. Рашица
70'
Замена
Э. Мучи
️️️️
С. Кылыксой
66'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Фернандеш
Пас отдал
Рафа
65'
Желтая карточка
Э. Топджу
60'
59'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Влади
Пас отдал
И. Алиседа
46'
Замена
У. Думбия
️️️️
М. Бельхадж Махмуд
46'
Замена
Л. Лукас Маи
️️️️
А. Эль-Вафи
Желтая карточка
С. Кылыксой
42'
Желтая карточка
Ж. Фернандеш
28'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
А. Масуаку
7'
5'
Желтая карточка
М. Валенсуэла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
27
Рафа
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
31
Игнасио Алиседа
ЛВ
6
Антониос Пападопулос
ОП
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ОП
8
Анто Гргич
ЦП
25
Уран Бизлими
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
19
Шельким Влади
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
48
Салих Учан
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
6
Онур Булут
ПП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
99
Diego Mina
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
20
Усман Думбия
ОП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
28
Роман Мачек
ЦП
27
Даниэл Сантуш
ЦП
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
3-3-1-3
34
Гюнок
26
Масуаку
53
Топджу
3
Паулиста
22
Свенссон
83
Фернандеш
73
Мусрати
7
Рашица
9
Иммобиле
90
Кылыксой
27
Рафа
3-2-2-2-1
1
Сайпи
46
Дзанотти
22
Эль-Вафи
16
Валенсуэла
6
Пападопулос
29
Бельхадж Махмуд
8
Гргич
25
Бизлими
11
Штеффен
31
Алиседа
19
Влади
83
Фернандеш
48
Учан
48
Учан
83
Фернандеш
7
Рашица
27
Ндур
27
Ндур
7
Рашица
27
Рафа
70
Келеш
70
Келеш
27
Рафа
90
Кылыксой
7
Мучи
7
Мучи
90
Кылыксой
22
Эль-Вафи
17
Маи
17
Маи
22
Эль-Вафи
29
Бельхадж Махмуд
20
Думбия
20
Думбия
29
Бельхадж Махмуд
46
Дзанотти
2
2
46
Дзанотти
19
Влади
21
Чиминьяни
21
Чиминьяни
19
Влади
8
Гргич
10
Боттани
10
Боттани
8
Гргич
Остались в запасе
Бешикташ
Лугано
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
34
Эге Тикназ
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
6
Онур Булут
ПП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
58
Себастьян Осигве
ВР
99
Diego Mina
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
28
Роман Мачек
ЦП
27
Даниэл Сантуш
ЦП
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
34
Эге Тикназ
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
6
Онур Булут
ПП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Остались в запасе
58
Себастьян Осигве
ВР
99
Diego Mina
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
28
Роман Мачек
ЦП
27
Даниэл Сантуш
ЦП
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Статистика матча Бешикташ - Лугано
3
2
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
10
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
15
10
Офсайды
0
2
Сейвы
3
5
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
6
2
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Информация о матче
Главный судья:
Раду Петреску
(Бухарест)
Стадион:
Тюпрас Стадиуму
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Бешикташ
Лугано
Суперлига: шансы «Бешикташа» и «Галатасарая» на победу в матче 13-го тура
10:08
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1
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