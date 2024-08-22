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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лугано - Бешикташ
Лугано - Бешикташ: обзор матча 22 августа 2024
Лугано
22.08.2024, четверг, 21:30
Лига Европы, 4 раунд
3 : 3
Ответный матч – 1 : 5
Завершен
Бешикташ
34'
У. Бизлими
57'
Р. Штеффен
64'
Г. Паулиста (АГ)
21'
Ж. Фернандеш
52'
Ж. Фернандеш
55'
А. Мусрати
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лугано - Бешикташ
Замена
Д. Сантуш
️️️️
М. Бельхадж Махмуд
85'
Замена
М. Боттани
️️️️
У. Бизлими
85'
84'
Желтая карточка
Ж. Онана
Желтая карточка
М. Валенсуэла
77'
Замена
Х. Маю
️️️️
И. Алиседа
71'
71'
Замена
Э. Мучи
️️️️
М. Рашица
ГОЛ в свои ворота! 3:3!
Г. Паулиста
Пас отдал
М. Дзанотти
64'
Замена
А. Гргич
️️️️
У. Думбия
62'
Замена
K. Przybyłko
️️️️
Ш. Влади
62'
58'
Замена
Ж. Онана
️️️️
Ч. Ндур
ГОЛ! 2:3!
Р. Штеффен
Пас отдал
И. Алиседа
57'
55'
ГОЛ! 1:3!
А. Мусрати
Пас отдал
А. Масуаку
52'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Фернандеш
Пас отдал
Рафа
Желтая карточка
У. Думбия
47'
45'
+2
Желтая карточка
Ч. Ндур
ГОЛ! 1:1!
У. Бизлими
Пас отдал
М. Дзанотти
34'
21'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Фернандеш
Пас отдал
Г. Паулиста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
31
Игнасио Алиседа
ЛВ
6
Антониос Пападопулос
ОП
20
Усман Думбия
ОП
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ОП
25
Уран Бизлими
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
19
Шельким Влади
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
27
Рафа
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
99
Diego Mina
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
28
Роман Мачек
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
27
Даниэл Сантуш
ЦП
10
Маттиа Боттани
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
14
Жан Онана
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
6
Онур Булут
ПП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Сайпи
16
Валенсуэла
22
Эль-Вафи
46
Дзанотти
6
Пападопулос
20
Думбия
29
Бельхадж Махмуд
25
Бизлими
31
Алиседа
11
Штеффен
19
Влади
3-4-1-2
34
Гюнок
3
Паулиста
53
Топджу
26
Масуаку
73
Мусрати
27
Ндур
83
Фернандеш
22
Свенссон
7
Рашица
9
Иммобиле
27
Рафа
31
Алиседа
14
Маю
14
Маю
31
Алиседа
20
Думбия
8
Гргич
8
Гргич
20
Думбия
29
Бельхадж Махмуд
27
Сантуш
27
Сантуш
29
Бельхадж Махмуд
25
Бизлими
10
Боттани
10
Боттани
25
Бизлими
19
Влади
93
93
19
Влади
27
Ндур
14
Онана
14
Онана
27
Ндур
7
Рашица
7
Мучи
7
Мучи
7
Рашица
Остались в запасе
Лугано
Бешикташ
58
Себастьян Осигве
ВР
99
Diego Mina
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
28
Роман Мачек
ЦП
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
6
Онур Булут
ПП
70
Джан Келеш
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
58
Себастьян Осигве
ВР
99
Diego Mina
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
28
Роман Мачек
ЦП
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
6
Онур Булут
ПП
70
Джан Келеш
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Лугано - Бешикташ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Бешикташ
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Информация о матче
Главный судья:
Мортен Крог
(Силькеборг)
Стадион:
Стокхорн Арена
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