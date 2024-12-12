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  • «Эльфсборг» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024

«Эльфсборг» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024

12 декабря 2024, 21:35
Эльфсборг
12.12.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 6 тур
1 : 0
Завершен
Карабах
57' А. Касем
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльфсборг
31
Исак Петтерссон
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
3
Buhari Ibrahim
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
(К) ЦЗ
59
Терри Йегбе
ЦЗ
23
Бесфорт Зенели
ЦП
6
Timothy Ouma
ЦП
30
Майкл Байду
АП
9
Арбер Зенели
ЛВ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
37
Ахмед Касем
ЦФ
Карабах
99
Матеуш Кочальски
ВР
55
Бадави Гусейнов
(К) ЦЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
2
Матеус Силва
ПЗ
18
Жулио Ромао
ОП
10
Абделлах Зубир
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
21
Алексей Кащук
ПВ
23
Жуниньо
ПВ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Эльфсборг
1
Melker Uppenberg
ВР
16
Marcus Bundgaard
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
28
Frode Aronsson
ЦЗ
26
Ludvig Richtner
ЦЗ
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
20
Gottfrid Rapp
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
21
Leo Östman
ЦФ
9
Джалал Абдулаи
ЦФ
11
E. Holten
ЦФ
13
Johan Larsson
ЦФ
Карабах
97
Фабиан Бантич
ВР
12
Sadiq Mammadzada
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
20
Ричард Алмейда
ЦП
11
Леандру Андраде
АП
27
Турал Байрамов
ЦФ
66
Патрик Андраде
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
11
Эммануэль Аддаи
ЦФ
22
Муса Гурбанлы
ЦФ
4-2-2-2
31
Петтерссон
23
Хульт
8
Хольмен
59
Йегбе
3
23
Зенели
6
9
Зенели
30
Байду
37
Касем
15
Хедлунд
3-1-2-3-1
99
Кочальски
2
Силва
23
Вешович
55
Гусейнов
18
Ромао
10
Зубир
8
Янкович
23
Жуниньо
8
Бензия
21
Кащук
44
Джафаргулиев
37
Касем
24
Каиб
24
Каиб
37
Касем
30
Байду
11
11
30
Байду
21
Кащук
11
Андраде
11
Андраде
21
Кащук
23
Вешович
27
Байрамов
27
Байрамов
23
Вешович
8
Янкович
66
Андраде
66
Андраде
8
Янкович
Остались в запасе
Эльфсборг
Карабах
1
Melker Uppenberg
ВР
16
Marcus Bundgaard
ВР
28
Frode Aronsson
ЦЗ
26
Ludvig Richtner
ЦЗ
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
20
Gottfrid Rapp
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
21
Leo Östman
ЦФ
9
Джалал Абдулаи
ЦФ
13
Johan Larsson
ЦФ
97
Фабиан Бантич
ВР
12
Sadiq Mammadzada
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
20
Ричард Алмейда
ЦП
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
11
Эммануэль Аддаи
ЦФ
22
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
1
Melker Uppenberg
ВР
16
Marcus Bundgaard
ВР
28
Frode Aronsson
ЦЗ
26
Ludvig Richtner
ЦЗ
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
20
Gottfrid Rapp
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
21
Leo Östman
ЦФ
9
Джалал Абдулаи
ЦФ
13
Johan Larsson
ЦФ
Остались в запасе
97
Фабиан Бантич
ВР
12
Sadiq Mammadzada
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
20
Ричард Алмейда
ЦП
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
11
Эммануэль Аддаи
ЦФ
22
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Эльфсборг - Карабах
1
3
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
4
Нарушения
20
7
Офсайды
3
0
Количество передач
291
667
Сейвы
2
2
Точность передач %
71
88
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
1.31
0.99

Смотреть прямую трансляцию матча «Эльфсборг» против «Карабаха», 6 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эльфсборг» – «Карабах»

«Эльфсборг» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Карабах Эльфсборг
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