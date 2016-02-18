Холмен: «Динамо» способно воплотить в жизнь мою мечту»

Шведский защитник Себастьян Холмен заявил, что он очень рад перейти в московское "Динамо".

"Переход в "Динамо" многое значит для меня. Я очень рад заключить соглашение с московским клубом. С нетерпением ожидаю встречи с новыми партнерами. Я всегда мечтал поиграть за пределами Швеции в большой команде, в сильной лиге. И "Динамо" способно воплотить в жизнь мою мечту. Я знал, что "Динамо" – один из старейших клубов в России, коллектив с великой историей и преданными болельщиками. В ближайшем будущем рассчитываю узнать больше о команде и о самом клубе. В этом сезоне хочу помочь "Динамо" подняться как можно выше по турнирной таблице. Надеюсь прогрессировать как футболист. Уверен, что в будущем "Динамо" сможет побороться за победу в чемпионате России", - сказал Холмен.

Напомним, что 23-летний Холмен перешел в "Динамо" из шведского "Эльфсборга". Сумма трансфера не уточняется.