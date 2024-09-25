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  • «АЗ Алкмаар» – «Эльфсборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024

«АЗ Алкмаар» – «Эльфсборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024

25 сентября 2024, 18:35
АЗ Алкмаар
25.09.2024, среда, 19:45
Лига Европы, 1 тур
3 : 2
Завершен
Эльфсборг
44' Р. ван Боммел 50' Р. ван Боммел 74' Т. Пэррот (П)
53' С. Хедлунд
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
2
Сейя Майкума
ПЗ
7
Рубен ван Боммел
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
8
Йорди Класи
(К) ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
11
Ибрахим Садик
ПВ
19
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Эльфсборг
31
Исак Петтерссон
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
3
Buhari Ibrahim
ЦЗ
59
Терри Йегбе
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
(К) ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
23
Бесфорт Зенели
ЦП
6
Timothy Ouma
ЦП
30
Майкл Байду
ЦП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
37
Ахмед Касем
ЦФ
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
41
Йерун Зут
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
17
Кристиян Белич
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
42
Джейден Аддаи
ПВ
17
Эрнест Поку
ЦФ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
9
Мекс Мердинк
ЦФ
Эльфсборг
16
Marcus Bundgaard
ВР
1
Melker Uppenberg
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
20
Gottfrid Rapp
ЦП
13
Johan Larsson
ЦФ
11
E. Holten
ЦФ
9
Джалал Абдулаи
ЦФ
17
Пер Фрик
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Овусу-Одуро
3
Вольфе
3
Гос
5
Пенетра
2
Майкума
6
Коопмейнерс
8
Класи
21
Мейнанс
7
ван Боммел
11
Садик
19
Пэррот
4-3-1-2
31
Петтерссон
3
59
Йегбе
8
Хольмен
23
Хульт
23
Зенели
6
30
Байду
9
Зенели
37
Касем
15
Хедлунд
6
Коопмейнерс
17
Белич
17
Белич
6
Коопмейнерс
21
Мейнанс
10
Бурместер
10
Бурместер
21
Мейнанс
11
Садик
42
Аддаи
42
Аддаи
11
Садик
7
ван Боммел
9
Мердинк
9
Мердинк
7
ван Боммел
23
Хульт
24
Каиб
24
Каиб
23
Хульт
3
11
11
3
9
Зенели
9
Абдулаи
9
Абдулаи
9
Зенели
30
Байду
17
Фрик
17
Фрик
30
Байду
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Эльфсборг
12
Хоби Верхюлст
ВР
41
Йерун Зут
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
17
Эрнест Поку
ЦФ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
16
Marcus Bundgaard
ВР
1
Melker Uppenberg
ВР
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
20
Gottfrid Rapp
ЦП
13
Johan Larsson
ЦФ
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
41
Йерун Зут
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
17
Эрнест Поку
ЦФ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
Остались в запасе
16
Marcus Bundgaard
ВР
1
Melker Uppenberg
ВР
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
20
Gottfrid Rapp
ЦП
13
Johan Larsson
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Статистика матча АЗ Алкмаар - Эльфсборг
2
1
1
Всего ударов по воротам
16
3
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
0
Нарушения
12
15
Офсайды
2
3
Количество передач
589
299
Сейвы
0
5
Точность передач %
84
67
Удары мимо ворот
4
0
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
11
1
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
2.46
0.17

Смотреть прямую трансляцию матча «АЗ Алкмаар» против «Эльфсборга», 1-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 сентября 2024 в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «АЗ Алкмаар» – «Эльфсборг»

«АЗ Алкмаар» – «Эльфсборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Эльфсборг АЗ Алкмаар
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