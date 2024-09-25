25.09.2024, среда, 19:45
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы, 1 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
АЗ Алкмаар
АЗ Алкмаар
4-1-2-2-1
1
Овусу-Одуро
3
Вольфе
3
Гос
5
Пенетра
2
Майкума
6
Коопмейнерс
8
Класи
21
Мейнанс
7
ван Боммел
11
Садик
19
Пэррот
4-3-1-2
31
Петтерссон
3
59
Йегбе
8
Хольмен
23
Хульт
23
Зенели
6
30
Байду
9
Зенели
37
Касем
15
Хедлунд
6
Коопмейнерс
17
Белич
17
Белич
6
Коопмейнерс
21
Мейнанс
10
Бурместер
10
Бурместер
21
Мейнанс
11
Садик
42
Аддаи
42
Аддаи
11
Садик
7
ван Боммел
9
Мердинк
9
Мердинк
7
ван Боммел
23
Хульт
24
Каиб
24
Каиб
23
Хульт
3
11
11
3
9
Зенели
9
Абдулаи
9
Абдулаи
9
Зенели
30
Байду
17
Фрик
17
Фрик
30
Байду
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Эльфсборг
12
Хоби Верхюлст
ВР
41
Йерун Зут
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
17
Эрнест Поку
ЦФ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
16
Marcus Bundgaard
ВР
1
Melker Uppenberg
ВР
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
20
Gottfrid Rapp
ЦП
13
Johan Larsson
ЦФ
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
41
Йерун Зут
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
17
Эрнест Поку
ЦФ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
Остались в запасе
16
Marcus Bundgaard
ВР
1
Melker Uppenberg
ВР
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
20
Gottfrid Rapp
ЦП
13
Johan Larsson
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Статистика матча АЗ Алкмаар - Эльфсборг
2
1
1
Всего ударов по воротам
16
3
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
0
Нарушения
12
15
Офсайды
2
3
Количество передач
589
299
Сейвы
0
5
Точность передач %
84
67
Удары мимо ворот
4
0
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
11
1
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
2.46
0.17
Смотреть прямую трансляцию матча «АЗ Алкмаар» против «Эльфсборга», 1-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 сентября 2024 в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «АЗ Алкмаар» – «Эльфсборг»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»