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    • Интересная развязка чемпионской гонки в Швеции – «Мальме» вернул себе титул

    Интересная развязка чемпионской гонки в Швеции – «Мальме» вернул себе титул

    «Мальме» стал чемпионом Швеции благодаря победе в последнем туре.

    Команда вернула себе титул спустя два года, выиграв лигу в рекордный 23-й раз.

    Перед 30-м туром «Мальме» шел на втором месте, отставая на три очка от лидирующего «Эльфсборга».

    В последнем туре претенденты на чемпионство встретились друг с другом. «Мальме» победил 1:0 благодаря голу с пенальти на 57-й минуте.

    Этого хватило «Мальме», чтобы опередить конкурента в турнирной таблице за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

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    Источник: «Бомбардир»

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    13.11.2023 15:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6337

      Эном айс 13 ноября, 15:44

      У людей 30-й тур. И все в зимнюю спячку.
      А наши миллионеры объявили перерыв на " матчи сборной".
      И давай говно по новой месить. До дня рождения леонида ильича. По традиции.
      Страна дураков, прости ,Господи.

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