Интересная развязка чемпионской гонки в Швеции – «Мальме» вернул себе титул

У людей 30-й тур. И все в зимнюю спячку.
А наши миллионеры объявили перерыв на " матчи сборной".
И давай говно по новой месить. До дня рождения леонида ильича. По традиции.
Страна дураков, прости ,Господи.
«Мальме» стал чемпионом Швеции благодаря победе в последнем туре.
Команда вернула себе титул спустя два года, выиграв лигу в рекордный 23-й раз.
Перед 30-м туром «Мальме» шел на втором месте, отставая на три очка от лидирующего «Эльфсборга».
В последнем туре претенденты на чемпионство встретились друг с другом. «Мальме» победил 1:0 благодаря голу с пенальти на 57-й минуте.
Этого хватило «Мальме», чтобы опередить конкурента в турнирной таблице за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.