Интересная развязка чемпионской гонки в Швеции – «Мальме» вернул себе титул

«Мальме» стал чемпионом Швеции благодаря победе в последнем туре.

Команда вернула себе титул спустя два года, выиграв лигу в рекордный 23-й раз.

Перед 30-м туром «Мальме» шел на втором месте, отставая на три очка от лидирующего «Эльфсборга».

В последнем туре претенденты на чемпионство встретились друг с другом. «Мальме» победил 1:0 благодаря голу с пенальти на 57-й минуте.

Этого хватило «Мальме», чтобы опередить конкурента в турнирной таблице за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.