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    Алексей Миранчук назвал главную победу в карьере

    Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук считает завоевание титула победителя Лиги Европы своим главным трофеем.

    «Безусловно, да, конечно. Это самый главный. Самое неожиданное поздравление? В этом плане все было в штатном режиме. На самом деле нет сильного осознания, что выиграл. Понимаю, что это серьезный трофей, но осознания того, что я обладатель трофея, еще пока нет.

    Но после того, как получил – не знаю, в каком объеме – сообщений, от множества людей, тогда немного начал понимать, как это важно для страны, для меня, для людей.

    Хотел бы выразить слова благодарности всем, кто не поленился, зашел, поддержал, нашел время. Мне было очень приятно», – сказал Миранчук.

    • В финале розыгрыша Лиги Европы в минувшем сезоне «Аталанта» победила «Байер» (3:0).
    • 28-летний Миранчук провел 10 матчей в турнире из 13, оставшись в запасе и в решающей игре.

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    Источник: YouTube-канал «Сборная России по футболу»

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    05.06.2024 10:59
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