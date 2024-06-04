Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Известны все участники Лиги чемпионов-2024/25

    Стали известны все участники Лиги чемпионов-2024/25. В турнире выступит 81 команда. Полный список участников и стадия, с которой они начнут выступления, представлены ниже.

    Лиговый этап. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Астон Вилла» (все – Англия), «Реал», «Барселона», «Жирона», «Атлетико» (все – Испания), «Байер», «Штутгарт», «Бавария», «РБ Лейпциг», «Боруссия» Д (все – Германия), «Интер», «Милан», «Ювентус», «Аталанта», «Болонья» (все – Италия), «ПСЖ», «Монако», «Брест» (все – Франция), ПСВ, «Фейеноорд» (оба – Нидерланды), «Спортинг», «Бенфика» (оба – Португалия), «Брюгге» (Бельгия), «Селтик» (Шотландия), «Штурм» (Австрия), «Шахтер» (Украина) + 5 победителей Пути чемпионов раунда плей-офф + 2 победителя Пути лиг раунда плей-офф.

    Раунд плей-офф. Путь чемпионов: «Црвена Звезда» (Сербия), «Галатасарай» (Турция), «Янг Бойз» (Швейцария), «Динамо» (Хорватия) + 6 победителей Пути чемпионов 3-го квалификационного раунда.

    Путь лиг: 4 победителя Пути лиг 3-го квалификационного раунда.

    3-й квалификационный раунд. Путь чемпионов: 12 победителей Пути чемпионов 2-го квалификационного раунда.

    Путь лиг: «Лилль» (Франция), «Твенте» (Нидерланды), «Юнион» СЖ (Бельгия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Славия» (Чехия) + 2 победителя Пути лиг 2-го квалификационного раунда.

    2-й квалификационный раунд. Путь чемпионов: «Спарта» (Чехия), «Буде-Глимт» (Норвегия), «Мидтьюлланд» (Дания), ПАОК (Греция), «Маккаби» Т-А (Израиль), АПОЭЛ (Кипр), «Мальме» (Швеция), «Ягеллония» (Польша), «Ференцварош» (Венгрия), «Карабах» (Азербайджан) + 14 победителей 1-го квалификационного раунда.

    Путь лиг: «Партизан» (Сербия), «Фенербахче» (Турция), «Лугано» (Швейцария), «Динамо» (Украина).

    1-й квалификационный раунд. Путь чемпионов: ФКСБ (Румыния), «Лудогорец» (Болгария), «Слован» Бр (Словакия), «Ордабасы» (Казахстан), «Целе» (Словения), «Петрокуб» (Молдова), «Балкани» (Косово), РФШ (Латвия), «Шэмрок Роверс» (Ирландия), ХИК (Финляндия), «Паневежис» (Литва), «Пюник» (Армения), «Динамо» Мн (Беларусь), «Борац» (Босния и Герцеговина), «Дифферданж» (Люксембург), «КИ Клаксвик» (Фарерские острова), «Ларн» (Северная Ирландия), «Хамрун Спартанс» (Мальта), «Динамо» Бт (Грузия), «Флора» (Эстония), «Викингур» (Исландия), «Эгнатия» (Албания), ТНС (Уэльс), «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар), «Струга» (Северная Македония), «УЭ Санта-Колома» (Андорра), «Дечич» (Черногория), «Виртус» (Сан-Марино).

    • Лиговый этап ЛЧ сменит со следующего сезона групповой этап.
    • В нем выступит 36 команд.
    • 7 мест в лиговом этапе ЛЧ будет разыграно по итогам квалификации.

    Новости по теме
    Лунин рассказал о болезни перед финалом Лиги чемпионов
    Известны 5 из 6 участников обновленного Межконтинентального Кубка, в котором выступит «Реал»
    Неймар сказал, кто получит «Золотой мяч»
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.06.2024 15:45
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Oldtrafford83
    1717510471
    Видимо регламент составляли те же люди что и регламент кубка РФ))
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+