Стали известны все участники Лиги чемпионов-2024/25. В турнире выступит 81 команда. Полный список участников и стадия, с которой они начнут выступления, представлены ниже.

Лиговый этап. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Астон Вилла» (все – Англия), «Реал», «Барселона», «Жирона», «Атлетико» (все – Испания), «Байер», «Штутгарт», «Бавария», «РБ Лейпциг», «Боруссия» Д (все – Германия), «Интер», «Милан», «Ювентус», «Аталанта», «Болонья» (все – Италия), «ПСЖ», «Монако», «Брест» (все – Франция), ПСВ, «Фейеноорд» (оба – Нидерланды), «Спортинг», «Бенфика» (оба – Португалия), «Брюгге» (Бельгия), «Селтик» (Шотландия), «Штурм» (Австрия), «Шахтер» (Украина) + 5 победителей Пути чемпионов раунда плей-офф + 2 победителя Пути лиг раунда плей-офф.

Раунд плей-офф. Путь чемпионов: «Црвена Звезда» (Сербия), «Галатасарай» (Турция), «Янг Бойз» (Швейцария), «Динамо» (Хорватия) + 6 победителей Пути чемпионов 3-го квалификационного раунда.

Путь лиг: 4 победителя Пути лиг 3-го квалификационного раунда.

3-й квалификационный раунд. Путь чемпионов: 12 победителей Пути чемпионов 2-го квалификационного раунда.

Путь лиг: «Лилль» (Франция), «Твенте» (Нидерланды), «Юнион» СЖ (Бельгия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Славия» (Чехия) + 2 победителя Пути лиг 2-го квалификационного раунда.

2-й квалификационный раунд. Путь чемпионов: «Спарта» (Чехия), «Буде-Глимт» (Норвегия), «Мидтьюлланд» (Дания), ПАОК (Греция), «Маккаби» Т-А (Израиль), АПОЭЛ (Кипр), «Мальме» (Швеция), «Ягеллония» (Польша), «Ференцварош» (Венгрия), «Карабах» (Азербайджан) + 14 победителей 1-го квалификационного раунда.

Путь лиг: «Партизан» (Сербия), «Фенербахче» (Турция), «Лугано» (Швейцария), «Динамо» (Украина).

1-й квалификационный раунд. Путь чемпионов: ФКСБ (Румыния), «Лудогорец» (Болгария), «Слован» Бр (Словакия), «Ордабасы» (Казахстан), «Целе» (Словения), «Петрокуб» (Молдова), «Балкани» (Косово), РФШ (Латвия), «Шэмрок Роверс» (Ирландия), ХИК (Финляндия), «Паневежис» (Литва), «Пюник» (Армения), «Динамо» Мн (Беларусь), «Борац» (Босния и Герцеговина), «Дифферданж» (Люксембург), «КИ Клаксвик» (Фарерские острова), «Ларн» (Северная Ирландия), «Хамрун Спартанс» (Мальта), «Динамо» Бт (Грузия), «Флора» (Эстония), «Викингур» (Исландия), «Эгнатия» (Албания), ТНС (Уэльс), «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар), «Струга» (Северная Македония), «УЭ Санта-Колома» (Андорра), «Дечич» (Черногория), «Виртус» (Сан-Марино).