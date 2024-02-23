Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций

    В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций.

    16 команд были разделены на сеяные (занявшие первые места на групповом этапе) и несеяные (победители стыковых матчей).

    «Серветт» (Швейцария) – «Виктория Пльзень» (Чехия)

    «Аякс» (Нидерланды) – «Астон Вилла» (Англия)

    «Мольде» (Норвегия) – «Брюгге» (Бельгия)

    «Юнион СЖ» (Бельгия) – «Фенербахче» (Турция)

    «Динамо Загреб» (Хорватия) – ПАОК (Греция)

    «Штурм» (Австрия) – «Лилль» (Франция)

    «Маккаби Хайфа» (Израиль) – «Фиорентина» (Италия)

    «Олимпиакос» (Греция) – «Маккаби Тель-Авив» (Израиль)

    • Первые матчи 1/8 финала ЛК пройдут 7 марта.
    • Ответные игры запланированы на 14 марта.
    • Действующий победитель турнира – «Вест Хэм».

    Новости по теме
    Фанаты «Легии» устроили перформанс, несмотря на запрет УЕФА 17
    Все участники 1/8 финала Лиги конференций 1
    Лесовой дебютировал в составе «Маккаби» Хф в еврокубках
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:20
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Skull_Boy
    1708692781
    Интересно жидов протащат опять
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+