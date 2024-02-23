Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций.

16 команд были разделены на сеяные (занявшие первые места на групповом этапе) и несеяные (победители стыковых матчей).

«Серветт» (Швейцария) – «Виктория Пльзень» (Чехия)

«Аякс» (Нидерланды) – «Астон Вилла» (Англия)

«Мольде» (Норвегия) – «Брюгге» (Бельгия)

«Юнион СЖ» (Бельгия) – «Фенербахче» (Турция)

«Динамо Загреб» (Хорватия) – ПАОК (Греция)

«Штурм» (Австрия) – «Лилль» (Франция)

«Маккаби Хайфа» (Израиль) – «Фиорентина» (Италия)

«Олимпиакос» (Греция) – «Маккаби Тель-Авив» (Израиль)