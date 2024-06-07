Известны все участники Лиги конференций-2024/25

Стали известны все команды, которые начнут свои выступления в еврокубках-2024/25 с Лиги конференций. В соревновании примут участие 164 клуба. 110 из них сразу стартует в ЛК, а еще 54 попадут сюда, вылетев из различных стадий квалификаций Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Полный список участников и стадия, с которой они начнут выступления, представлены ниже.

Лиговый этап. 19 победителей Пути лиг и обладателей кубков Раунда плей-офф ЛК + 5 победителей Пути чемпионов Раунда плей-офф ЛК + 12 команд, проигравших в Раунде плей-офф ЛЕ.

Раунд плей-офф. Путь лиг и обладателей кубков: «Челси» (Англия), «Бетис» (Испания), «Хайденхайм» (Германия), «Фиорентина» (Италия), «Ланс» (Франция) + 26 победителей Пути лиг и обладателей кубков 3-го квалификационного раунда ЛК + 7 команд, проигравших в Пути лиг и обладателей кубков 3-го квалификационного раунда ЛЕ.

Путь чемпионов: 4 победителя Пути чемпионов 3-го квалификационного раунда ЛК + 6 команд, проигравших в Пути чемпионов 3-го квалификационного раунда ЛЕ.

3-й квалификационный раунд. Путь лиг и обладателей кубков: 43 победителя Пути лиг и обладателей кубков 2-го квалификационного раунда ЛК + 9 команд, проигравших в Пути лиг и обладателей кубков 2-го квалификационного раунда ЛЕ.

Путь чемпионов: 6 победителей Пути чемпионов 2-го квалификационного раунда ЛК + 2 команды, проигравшие в Пути чемпионов 1-го квалификационного раунда ЛЧ.

2-й квалификационный раунд. Путь лиг и обладателей кубков: «Гоу Эхед Иглз» (Нидерланды), «Витория Гимарайнш» (Португалия), «Гент» (Бельгия), «Сент-Миррен» (Шотландия), «Аустрия Вена» (Австрия), «Раднички Крагуевац» (Сербия), «Истанбул Башакшехир» (Турция), «Цюрих», «Санкт-Галлен» (оба – Швейцария), «Днепр-1», «Полесье» (оба – Украина), «Баник Острава», «Млада Болеслав» (оба – Чехия), «Бранн», «Тромсе» (оба – Норвегия), «Брондбю», «Копенгаген» (оба – Дания), «Хайдук», «Осиек» (оба – Хорватия), АЕК Афины (Греция), «Маккаби» Хф, «Хапоэль» Б-Ш (оба – Израиль), АЕК Ларнака, «Омония» (оба – Кипр), «Хеккен», «Юргорден» (оба – Швеция), «Шленск» Вроцлав, «Легия» (оба – Польша), «Академия Пушкаша», «Фехервар» (оба – Венгрия), «ЧФР Клуж», «Университатя Крайова» (оба – Румыния), «Черно море», ЦСКА 1948 (оба – Болгария), «Дунайска-Стреда», «Спартак» Т (оба – Словакия), «Сабах», «Сумгайыт» (оба – Азербайджан), «Астана» (Казхастан), «Олимпия» (Словения), «Зимбру» (Молдова), «Дрита» (Косово), «Вадуц» (Лихтенштейн), «Рига» (Латвия), «Сент-Патрикс Атлетик» (Ирландия), «Ильвес» (Финляндия), «Трансинвест» (Литва), «Арарат-Армения» (Армения), «Неман Гродно» (Беларусь), «Зриньски» (Босния и Герцеговина), «Прогрес» (Люксембург), «ХБ Торсхавн» (Фарерские острова), «Клифтонвилл» (Северная Ирландия), «Слима Уондерерс» (Мальта), «Иберия 1999» (Грузия) + 25 победителей 1-го квалификационного раунда ЛК + 6 команд, проигравших в Пути лиг и обладателей кубков 1-го квалификационного раунда ЛЕ.

Путь чемпионов: 12 команд, проигравших в Пути чемпионов 1-го квалификационного раунда ЛЧ.

1-й квалификационный раунд. Путь лиг и обладателей кубков: «Актобе» (Казахстан), «Браво» (Словения), «Милсами» (Молдова), «Малишево» (Косово), «Ауда», «Лиепая» (оба – Латвия), «Дерри Сити», «Шелбурн» (оба – Ирландия), КуПС, ВПС (оба – Финляндия), «Жальгирис», «Шяуляй» (оба – Литва), «Ноа», «Урарту» (оба – Армения), «Торпедо Жодино», «Ислочь» (оба – Беларусь), «Вележ», «Сараево» (оба – Босния и Герцеговина), «Ф91 Дюделанж», «УНА Штрассен» (оба – Люксембург), «Викингур», «Б36 Торсхавн» (оба – Фарерские острова), «Линфилд», «Крусейдерс» (оба – Северная Ирландия), «Флориана», «Марсашлокк» (оба – Мальта), «Динамо» Тб, «Торпедо Кт (оба – Грузия), «Левадия», «Калев», «Пайде» (все – Эстония), «Валюр», «Стьярнан», «Брейдаблик» (все – Исландия), «Партизани», «Влазния», «Тирана» (все – Албания), «Коннас-Ки Номадс», «Бала Таун», «Карнарвон Таун» (все – Уэльс), «Сент-Джозефс», «Бруно’c Мэгпайс» (оба – Гибралтар), «Тиквеш», «Шкендия» (оба – Северная Македония), «Интер», «Атлетик» (оба – Андорра), «Будучност» П, «Морнар» (оба – Черногория), «Ла Фиорита», «Тре Пенне» (оба – Сан-Марино).

Состав участников Лиги чемпионов-2024/25 можно посмотреть здесь.

Состав участников Лиги Европы-2024/25 можно посмотреть здесь.