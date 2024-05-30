Итальяно прокомментировал поражение в финале Лиги конференций – «Фиорентина» упустила трофей второй сезон подряд

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно поделился эмоциями после проигранного финала Лиги конференций.

Итальянцы уступили «Олимпиакосу» (0:1).

«Фиорентина» потерпела поражения в двух финалах ЛК подряд.

Годом ранее они проиграли «Вест Хэму».

«Я прошу прощения во второй раз. У нас было много возможностей забить, повести в счете или сравнять.

Парни сделали все, что можно было. Мы бились, потели и создавали моменты в матче с командой, которая не позволяет разыгрывать хорошие комбинации.

Мы в очередной раз потерпели поражение в матче, который не заслуживали проиграть. Мы могли дойти до серии пенальти. Я сильно разочарован», – сказал Итальяно.