Лига Европы. «Арсенал», «Рома» и «Гранада» вышли в 1/4 финала

Завершились три ответных матча 1/8 финала Лиги Европы.

«Рома» и в гостях обыграла «Шахтер». Общий счет противостояния – 5:1 в пользу римлян.

«Арсенал» дома уступил «Олимпиакосу», но по сумме двух встреч прошел дальше.

«Гранада» после победы на своем поле потерпела поражение от «Мольде», но все равно пробилась в следующий раунд турнира.

Лига Европы. Плей-офф. 1/8 финала. Ответные матчи

Шахтер (Украина) – Рома (Италия) – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Майорал, 48; 1:1 – Мораес, 59; 1:2 – Майорал, 72.

Первый матч – 0:3.

Арсенал (Англия) – Олимпиакос (Греция) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Эль-Араби, 51.

Удаление: нет – Ба, 82.

Первый матч – 3:1.

Мольде (Норвегия) – Гранада (Испания) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Вальехо (в свои ворота), 29; 1:1 – Сольдадо, 72; 2:1 – Хестад (с пенальти), 90.

Первый матч – 0:2.

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