Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    3 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?

    Лига Европы. «Арсенал», «Рома» и «Гранада» вышли в 1/4 финала

    Завершились три ответных матча 1/8 финала Лиги Европы.

    «Рома» и в гостях обыграла «Шахтер». Общий счет противостояния – 5:1 в пользу римлян.

    «Арсенал» дома уступил «Олимпиакосу», но по сумме двух встреч прошел дальше.

    «Гранада» после победы на своем поле потерпела поражение от «Мольде», но все равно пробилась в следующий раунд турнира.

    Лига Европы. Плей-офф. 1/8 финала. Ответные матчи

    Шахтер (Украина) – Рома (Италия) – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Майорал, 48; 1:1 – Мораес, 59; 1:2 – Майорал, 72.

    Первый матч – 0:3.

    Арсенал (Англия) – Олимпиакос (Греция) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Эль-Араби, 51.

    Удаление: нет – Ба, 82.

    Первый матч – 3:1.

    Мольде (Норвегия) – Гранада (Испания) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Вальехо (в свои ворота), 29; 1:1 – Сольдадо, 72; 2:1 – Хестад (с пенальти), 90.

    Первый матч – 0:2.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:54
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11483

      Cules2013 33 минуты назад

      Гранаде респект.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83721
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru