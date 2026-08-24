Дивеев – о матче со «Спартаком»: «Счет мог быть другим»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев рассказал, что его команда пыталась переломить ход матча со «Спартаком» (0:2) в 5-м туре РПЛ.

– При 0:2 что помешало переломить ход игры?

– Пытались переломить. Был серьезный разговор, все разговаривали на повышенных тонах, и вот повлияло – во втором тайме, думаю, мы сыграли нормально. Да, забей мы какие-то моменты, счет мог быть другим.