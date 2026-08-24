Дивеев – о матче со «Спартаком»: «Счет мог быть другим»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев рассказал, что его команда пыталась переломить ход матча со «Спартаком» (0:2) в 5-м туре РПЛ.
– При 0:2 что помешало переломить ход игры?
– Пытались переломить. Был серьезный разговор, все разговаривали на повышенных тонах, и вот повлияло – во втором тайме, думаю, мы сыграли нормально. Да, забей мы какие-то моменты, счет мог быть другим.
- У «Спартака» отличился Роман Зобнин на 38-й минуте, еще один мяч забил в свои ворота полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос на 15-й.
- Москвичи вышли на 2-е место в РПЛ с 12 очками после 5 туров. Питерцы идут 4-ми с 9 баллами.
Источник: «Чемпионат»