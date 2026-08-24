Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дивеев – о матче со «Спартаком»: «Счет мог быть другим»

24 августа, 10:18
11

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев рассказал, что его команда пыталась переломить ход матча со «Спартаком» (0:2) в 5-м туре РПЛ.

– При 0:2 что помешало переломить ход игры?

– Пытались переломить. Был серьезный разговор, все разговаривали на повышенных тонах, и вот повлияло – во втором тайме, думаю, мы сыграли нормально. Да, забей мы какие-то моменты, счет мог быть другим.

  • У «Спартака» отличился Роман Зобнин на 38-й минуте, еще один мяч забил в свои ворота полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос на 15-й.
  • Москвичи вышли на 2-е место в РПЛ с 12 очками после 5 туров. Питерцы идут 4-ми с 9 баллами.

Еще по теме:
Бубнов раскритиковал тренера «Спартака» Карседо: «Очень сильно подмочил свою репутацию» 14
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды 5
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева 16
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дивеев Игорь
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1787557141
...расскажите ему, что за всю игру они сделали лишь один удар в створ ворот Спартака...
Ответить
Good_win_ФКСМ
1787557595
ну, если так рассуждать, то счет в большинстве матчей бо.мжарни мог бы быть другим, если бы свистуны их не тащили через пенальти и т.д.
Ответить
tonaniskin
1787558676
Сейчас единственная тема, чтобы хоть как-то поднять денег – это ставки на спорт. А не ваши все эти лотереи, русское лото и прочее. Есть отличный старейший сервис прогнозов. Ставьте с ними и будет вам радость. Найти легко в Яндексе по фразе: «серебряный прогноз купить». Работают с 2013 года.
Ответить
suchi-69
1787562353
Хрякам два зенитовских колченогих инвалида помогли (один в воротах, другой в защите), а слюней и визгов-то теперь, как-будто реально выиграли
Ответить
Александр.Т.
1787564062
Да, да если бы, счет на табло
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Локомотив» проиграл дома «Рубину» (0:1) и упал на предпоследнее место
21:23
15
ВидеоСтранный предматчевый ритуал Галактионова попал на камеру
20:49
3
Аргентина приняла важное решение по «десятке» Месси в сборной
20:23
Кордобу назвали «невоспитанным человеком»: «На кой черт он нужен в России?»
19:53
8
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
1
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
3
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
6
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
18:36
4
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии: «Мое имя всегда будет с этим ассоциироваться»
18:18
6
Все новости
Все новости
Фанов «Локо» призвали подать на клуб в суд
21:52
Батракова в Турции уличили в симуляции
21:47
Определены виновные в подступающем крахе «Локомотива»
21:36
Агент Батракова прибудет в Стамбул, чтобы изменить контракт игрока с «Галатасараем»
21:19
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
3
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
6
ФотоОпределился лучший игрок «Спартака» в октябре
18:50
3
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Рубин»: 6 ноября 2026
18:21
1
Кержаков дал прогноз на матч «Краснодар» – ЦСКА
17:58
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
23
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
5
Акинфеев обратился к ЦСКА перед матчем с «Краснодаром»
17:11
2
Расписание матчей РПЛ на 6 ноября 2026
16:50
2
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
9
Семак рассказал о проблемах в «Зените»
16:11
5
Байдачный сделал выбор между Дзюбой и Мостовым
15:56
7
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
6
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
21
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
4
«Краснодар» – ЦСКА – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
15:00
«Ахмат» – «Родина» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
14:58
«Факел» – «Динамо» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
14:56
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
12
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Талалаев назвал российского тренера с наибольшим международным опытом
13:40
1
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
14
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+