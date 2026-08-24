Губерниев высоко оценил свою работу на матче «Спартак» – «Зенит»: «Пир духа!»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о своей работе во время матча 5-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит» (2:0).

«Да, сегодня был высочайший уровень мировой футбольной экспертизы! Радимов, Писарев, Баженов молодцы!

И футбольный обозреватель Губерниев отработал как всегда блестяще! 💪 Пир духа!» – написал Губерниев.