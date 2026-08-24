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  • Губерниев высоко оценил свою работу на матче «Спартак» – «Зенит»: «Пир духа!»

Губерниев высоко оценил свою работу на матче «Спартак» – «Зенит»: «Пир духа!»

24 августа, 09:52
11

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о своей работе во время матча 5-го тура РПЛ «Спартак»«Зенит» (2:0).

«Да, сегодня был высочайший уровень мировой футбольной экспертизы! Радимов, Писарев, Баженов молодцы!

И футбольный обозреватель Губерниев отработал как всегда блестяще! 💪 Пир духа!» – написал Губерниев.

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Источник: телеграм-канал «Реальный Губер»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Губерниев Дмитрий
Комментарии (11)
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...уефан
1787555614
...сам ты, Губениев - пердуха!...
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biber.ru
1787556023
Рот открывал как женщина с низкой социальной ответственностью.
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andr45
1787557968
ГУБЕРНИЕВ, диктор «Ключевое – что Карседо из «Пафоса». Пафосно возглавит «Спартак», пафосно всe профукает, пафосно получит деньги, пафосно поедет обратно. Круговорот тренеров в природе «Спартака» Одно слово - ЕКСПЕРТ))
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Rad Meat
1787560141
Уберите его от футбола
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basil2591
1787562206
Редкостная гнида этот Губерниев! Когда его, Радимова, Баженова и Писарева оббрызгали поливалки на поле он заявил, что надо быть патриотом и одеваться в оттечественные шмотки! При этом, на самом были американские джинсы и кроссовки Puma. Лицемер!!!
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evgevg13
1787562631
В Колизей его на пару с шутом футбольным. Каждому по дубине. И пусть х... ят друг друга пока мозги на место не встанут
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paracetamol
1787563906
Похвала глупости!
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Anton1969
1787564032
Как всегда из уст губошлёпа изливается баланда!!! Не пора ли убрать это недоразумение из эфира???
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Александр.Т.
1787564193
Хорошо что до 20-00 не включал матч тв , не слышал этого эксперта))
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АКС-74У
1787647178
Губерниев - пёс!!!
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