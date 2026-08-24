Губерниев высоко оценил свою работу на матче «Спартак» – «Зенит»: «Пир духа!»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о своей работе во время матча 5-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит» (2:0).
«Да, сегодня был высочайший уровень мировой футбольной экспертизы! Радимов, Писарев, Баженов молодцы!
И футбольный обозреватель Губерниев отработал как всегда блестяще! 💪 Пир духа!» – написал Губерниев.
- У «Спартака» отличился Роман Зобнин на 38-й минуте, еще один мяч забил в свои ворота полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос на 15-й.
- Ранее «Крылья Советов» пригрозили Губерниеву судом.
Источник: телеграм-канал «Реальный Губер»