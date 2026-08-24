Игрок «Зенита»: «Во втором тайме мы полностью переиграли «Спартак»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев считает, что его команда превзошла соперника во втором тайме гостевого матча 5-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2).

– Справедливо будет выражение, что в двух играх сезона «Зенит» слабее «Спартака» смотрится? Да, в Суперкубке победили, но имеется в виду по игре.

– По игре, наверное, да. Но если смотреть, как мы играли второй тайм, я думаю, сегодня мы во втором тайме полностью переиграли «Спартак». Будем разбираться.

– Атмосфера повлияла сегодня?

– Отличная атмосфера была. Мне нравится, когда полный стадион, полные трибуны. Болельщики, понятно, болели не за нас, но всe равно приятно играть.

– Артeм Карпукас пополнил команду. Как вам приобретение, что он может дать команде?

– Я прекрасно знаю Карпукаса по игре в «Локомотиве» и знаю, какой он человек. Я думаю, это тот игрок, который нам поможет.

– Что он может привнести? Какие качества, баланс, может быть?

– Наверное, передачи рискованные вперед. В третью зону.

– Игорь, вас, как защитника, не удивило, что в стартовом составе вышел Угальде, а не Даку? Вы же наверняка готовились, думали, против кого нужно будет играть?

– Мне без разницы, если честно, против кого играть. Угальде? Ну, значит, Угальде. Мы же две игры до этого играли, где у них вообще не было нападающего.