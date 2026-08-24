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  • Игрок «Зенита»: «Во втором тайме мы полностью переиграли «Спартак»

Игрок «Зенита»: «Во втором тайме мы полностью переиграли «Спартак»

24 августа, 09:18
14

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев считает, что его команда превзошла соперника во втором тайме гостевого матча 5-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2).

– Справедливо будет выражение, что в двух играх сезона «Зенит» слабее «Спартака» смотрится? Да, в Суперкубке победили, но имеется в виду по игре.

– По игре, наверное, да. Но если смотреть, как мы играли второй тайм, я думаю, сегодня мы во втором тайме полностью переиграли «Спартак». Будем разбираться.

– Атмосфера повлияла сегодня?

– Отличная атмосфера была. Мне нравится, когда полный стадион, полные трибуны. Болельщики, понятно, болели не за нас, но всe равно приятно играть.

– Артeм Карпукас пополнил команду. Как вам приобретение, что он может дать команде?

– Я прекрасно знаю Карпукаса по игре в «Локомотиве» и знаю, какой он человек. Я думаю, это тот игрок, который нам поможет.

– Что он может привнести? Какие качества, баланс, может быть?

– Наверное, передачи рискованные вперед. В третью зону.

– Игорь, вас, как защитника, не удивило, что в стартовом составе вышел Угальде, а не Даку? Вы же наверняка готовились, думали, против кого нужно будет играть?

– Мне без разницы, если честно, против кого играть. Угальде? Ну, значит, Угальде. Мы же две игры до этого играли, где у них вообще не было нападающего.

  • У «Спартака» отличился Роман Зобнин на 38-й минуте, еще один мяч забил в свои ворота полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос на 15-й.
  • Москвичи вышли на 2-е место в РПЛ с 12 очками после 5 туров. Питерцы идут 4-ми с 9 баллами.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дивеев Игорь
Комментарии (14)
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Иван Петров 1986
1787554281
Ты как перешел к блохастым, так и стал упертым придурком. Позор блохастым ! ! !
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anatolich72
1787554743
Плачь дуремара
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FWSPM
1787554758
конечно переиграли ты главное к проктологу не забудь зайти
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...уефан
1787554911
...ткните его носом в запись трансляции, как в говно, может тогда он, что-то поймёт, если - нет, то - это клиника... Да, чуть не забыл - всех с уверенной победой Спартака! Вчера, не получилось здесь обпоздравляться)...
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andr45
1787558940
ДИВЕЕВ «мы во втором тайме полностью переиграли «Спартак». Один удар за матч в створ ворот «Спартака» это серьезное достижение для «Zenitе») Огромное спасибо игрокам «Zenitе», руководству клуба и лично Миллеру и Дюкову за этот праздник. Ведь когда «Zenitе» проигрывает, радуется весь народ.
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evgevg13
1787562855
Он про какую игру говорит?
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шахта Заполярная
1787564313
У коней играл, был еще человеком, что с вами на питорских болотах делают?
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Иван Петров 1986
1787570780
Второй тайм 0:0.
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Andrering87
1787571770
Он чего там жрет то?? Что-то каким то дурачком в Зените он становится....
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