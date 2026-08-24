Червиченко: «У «Спартака» есть запредельное везение, питерцы были беззубыми»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о домашней победе красно-белых над «Зенитом» (2:0) в 5-м туре РПЛ.

– Какие впечатления от победы «Спартака» в матче с «Зенитом»?

– Отлично. Победили в одну калитку за счет скоростей и не дали никаких шансов питерцам.

– «Спартак» был настолько хорош или «Зенит» был плох?

– И то и другое. «Спартак» хорош в этом сезоне, но есть запредельное везение у них. Наверное, за облаками решили, что раз в 10 лет им должно повезти и они должны стать чемпионами. Очень везучие голы залетают в этом сезоне. Но стоит сказать, что питерцы были беззубыми: Соболев и Глушенков против сильных команд себя не показали.

– Теперь красно-белым можно задуматься о чемпионстве?

– Каждую осень идут разговоры о чемпионстве до зимы, потом – про возможную победу в Кубке. И так по кругу. Если так же продолжат играть, то все возможно, но сейчас очень спорно. Потому что они могут после такой победы проиграть аутсайдеру.