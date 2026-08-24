Дивеев объяснил поражение «Зенита» от «Спартака»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев после гостевого матча 5-го тура со «Спартаком» (0:2) назвал причины поражения своей команды.
– Игорь, что произошло?
– 0:2 проиграли. Первый тайм не удался, не знали, как выходить, боялись играть в футбол, не контролировали мяч. Били вперед, много было потерь. А пропустили со стандарта.
– «Спартак» так заставил играть или сами?
– Сами. Почему-то мы во втором тайме выходим, играем спокойно в футбол.
– Что с этим делать?
– Будем решать. Сейчас будет время, будем разговаривать в команде.
– Ничего страшного не произошло, но очень обидно?
– Очень обидно. Тем более что это был «Спартак».
- У «Спартака» отличился Роман Зобнин на 38-й минуте, еще один мяч забил в свои ворота полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос на 15-й.
- На 87-й минуте у гостей был удален Максим Глушенков, получивший вторую желтую карточку.
- Москвичи вышли на 2-е место в РПЛ с 12 очками после 5 туров. Питерцы идут 4-ми с 9 баллами.
Источник: официальный сайт «Зенита»