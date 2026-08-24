Дивеев объяснил поражение «Зенита» от «Спартака»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев после гостевого матча 5-го тура со «Спартаком» (0:2) назвал причины поражения своей команды.

– Игорь, что произошло?

– 0:2 проиграли. Первый тайм не удался, не знали, как выходить, боялись играть в футбол, не контролировали мяч. Били вперед, много было потерь. А пропустили со стандарта.

– «Спартак» так заставил играть или сами?

– Сами. Почему-то мы во втором тайме выходим, играем спокойно в футбол.

– Что с этим делать?

– Будем решать. Сейчас будет время, будем разговаривать в команде.

– Ничего страшного не произошло, но очень обидно?

– Очень обидно. Тем более что это был «Спартак».