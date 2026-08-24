Экс-судья ФИФА прокомментировал удаление Глушенкова

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев высказался об удалении нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в гостевом матче 5-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2).

«Глушенков немножко перегорел. И в первом, и во втором эпизодах с желтыми карточками он нарушил правила из‑за того, что не смог сдержаться эмоционально.

В ситуации со второй карточкой, когда Глушенков специально врезался в Дмитриева после того, как Дмитриев зацепил его ногу, нельзя было игнорировать фол игрока Зенита». Планка дозволенности во втором тайме была довольно низкой», – сказал Николаев.